【樓市報告】 上月逾3000宗二手成交　幾多業主蝕住走？ 

疫情肆虐，屢有業主劈價賣樓，據利嘉閣統計，上月全港3,281宗二手私樓買賣登記（已知上手購入價）中，帳面獲利個案共3,207宗，佔比達97.7%，按月跌0.7個百分點，創近五個月新低。不過，每宗轉手平均賺幅持續上升，報77.4%，為近五個月最高。至於帳面錄得虧損有65宗，平手個案則有9宗。

雖然屢有業主劈價賣樓，惟他們多數早年入市，即使大劈價，也獲利甚豐。據利嘉閣統計，帳面獲利一倍以上的二手買賣，有逾1,400宗。以屋苑劃分，沙田第一城每宗轉手賺幅最多，業主平均賺1.27倍。東涌映灣園緊隨其後，業主平均賺1.25倍，至於天水圍嘉湖山莊，賺幅同樣驚人，平均賺1.09倍。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，第三波疫情持續至本月，加上本月大部分時間受限聚令措施收緊影響，部分業主急住賣樓，不惜平手，甚至蝕讓放售，恐令本月二手私樓轉售獲利比率持續受壓，料再跌0.5個百分點，創21個月新低。

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