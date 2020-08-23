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【醫生罷工】要求提高防疫裝備談判失敗　肯亞首都內羅畢醫生罷工

環球政經 11:05 2020/08/23

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肯亞首都內羅畢（Nairobi）大批公立醫院的醫生罷工，抗議政府拖欠薪金和缺乏防疫裝備。這次罷工共有320名由羅畢郡政府僱用的醫生參與，他們表示醫療保險不足、防疫裝備質素差，以及隔離病房數量不足以治療新冠肺炎患者。

其他文章：【新冠肺炎】全球年輕患者比例增至15%　世衛：低風險並不代表零風險

其他文章：【新冠肺炎】要求政府協助抗疫 巴西原住民堵塞亞馬遜公路

肯亞藥劑師和牙醫工會秘書長Thuranira Kaugiria在上週四（20日）宣布罷工，他表示「他們需要解決我們的不滿，停止作出空洞的承諾，他們還需要停止威脅我。」他續補充，「但我不會停止要求醫生能夠獲得足夠的個人防護裝備、按時支付的工資、醫療保險和指定的隔離中心。」

肯亞已完成約40萬宗新冠肺炎測試，有約3萬宗確診病例，其中有620名患者死亡。肯亞的醫生一直在Twitter上發布圖片，其中包括穿了孔的工作服，稱其已經失去防止病毒傳播的功用，顯示政府提供的裝備不足。

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責任編輯：梁翠麗

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