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【限聚令】美容業：迎來曙光　計劃復業後再加強防疫措施

商業 19:55 2020/08/21

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美容業現時正研究新指引，作出新的防疫措施。

特首林鄭月娥今會見傳媒時表示，未來一周是關鍵，將視乎情況研究是否放寬防疫措施，例如首階段先讓美容院等恢復營業。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，雖然港府暫未落具體復業日期，但樂見有新進展，希望迎來曙光。

他指出，夏季有不少人預約纖體減肥，為美容院旺季，停業後預計業界損失20億港元。他坦言業界為了盡快復工，將進一步加強防疫措施，並在復工前預先做準備工夫。例如，現正研究在復業前，全行參與檢測，僱主及僱員確定為陰性後才可以復工。

他又指，現時正研究新指引，作出新的防疫措施，包括：1）任何時間，不論員工休息或護理服務期間，房間不能超過2人；2）填寫資料轉用網上形式，例如Google Docs，避免共用文具；3）服務只限預約等。

【限聚令】港府研健身室逐步重開 健身室：盡快重開已是最大訴求

他認為日常生活將在新常態下，無可避免與病毒同在。故他建議政府，就算疫情再爆發包不可一刀切關閉13類處所，而是先停止爆發群組的行業。至於停業期間美容院零收入，他提出，希望政府能指引被停業的行業，如何在領取保就業計劃的支援下，支付薪金給僱員，例如只支付發放計劃下所得的一半薪金補貼，減低勞資糾紛；同時希望有直接補償給被停業行業的經營者。

【美國疫情】電影院恢復營業　天能、黑寡婦陸續上映

加強防疫措施　先重塑客人信心
美容院邱比特美容董事蘇峻甡表示，旗下5間美容院，每星期均有客戶預約做護理。他指出，每間美容院平均每月有約50個預約，故每周更新延長限聚令，需繼續不斷聯絡客人改期，對公司有較大影響。

他坦言，若能復業需重塑客人信心，故會為全部員工進行病毒檢測，確定沒有受感染後，才讓員工上班。同時增加防疫措施，包括：樓梯式預約，即客人不會同一時間到店，避免聚集；員工每4小時更換新口罩，保障員工個人健康；做面部護理時，員工除佩戴手套外，還需在每個步聚時，使用酒精消毒。

【美容業苦況】邵家輝：美容業處於崩潰邊緣　1成店舖已結業

記者：馬意文

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