【定期存款】1年人幣息最高2.6厘　存10萬穩賺2600

▲ 人幣頻現破頂息，集友連環上調1年定存息至2.6厘，晉身榜首。

美元弱勢難改，包括人民幣等非美貨幣爭相急彈，人民幣在岸價兌美元最近更上試6.9高位，收復疫後失地。惟港銀未有如過往滙強息弱時趁勢減息，相反本周共有5間中小行鬥加人幣定存息，包括最「吸睛」的集友，經歷兩連加後，本周把1年存息累升0.2厘，新息率報2.6厘；如以長息計，頓變破頂息（見表），超越本周二（8月18日）加息至2.5厘的招商永隆。

1年期「高息王」頻湧現，以集友及招商永隆的入場費齊為10萬元（人民幣，下同）計，按理追息族在集友開立定存，1年穩袋2,600元利息，較招商永隆的2,500元多100元。

上商、招商永隆及交銀香港亦鬥加不同存期年息，南商亦新推3個月及半年齊享兩厘息。

人幣資金池縮 業界高息搶存

人民幣在岸價兌美元今日（8月21日）在亞洲收盤報6.9136。反映境外市場的離岸價，更曾升穿6.9，一度高見6.8936，再創今年初以來逾7個月高位。專家指，本港人民幣資金池於6月份驟縮逾500多億元，遂令業界爭相以高息吸存作補給，引發近期較罕見的搶存戰。

招商永隆司庫蕭啟洪認為，人幣產品需求旺，如A股及內地債市持續吸引外資流入；正因人幣出路多，令業界積極吸存。況且金管局數據顯示，本港人民幣存款在5月增加6.2%後，6月卻下跌7.9%至6,399億元，驟減550億元，亦導致同業爭相為資金池作補給。

蕭啟洪補充，人幣具息差優勢，且料滙價保持穩中緩升，面對眼下的國際亂局，較適合追息族避險。

人幣近日走勢甚勇，更逢關破關，專家料有力上試6.8新高，定存可博賺滙又賺息的雙贏局面。計及市面短中長息，比拼20多間銀行，冠全城是7天短存享8.8厘，由富邦提供；1個月同樣以該行的4.88厘居首，門檻齊為等值10萬港元。

至於3個月、半年及9個月，則以招商永隆齊報2.5厘，膺此3個存期的「高息王」。1年期則不敵集友的2.6厘。

專家樂觀 料滙價下半年衝6.8

瑞穗銀行亞洲首席外滙策略師張建泰認為，人幣仍處於補漲追落後行情，料有機挑戰6.85高位。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈更樂觀，料下半年將上試6.8高位 。

至於業界對今年底在岸價的目標價預測，最牛及最熊的差異極大。

東亞（00023）貨幣及利率交易部主管陳德祥及星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，皆給予市面最牛預估，料今年底在岸價高見6.9。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧的年底目標價則料6.92。ING彭藹嬈預測為6.97 。可是，瑞穗張建泰暫未改7算預測，東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤則料為7.05，惟兩者皆不約而同說，仍視乎美國大選及全球疫情後向，或再作上調。

只有大和資本市場首席經濟師賴志文維持大淡友本色，仍保持今明兩年底在岸價見7.6新低的預測。有「新末日博士」之稱的賴志文，被外媒冠以「Yuan Bear」的稱號，素來對人幣及內地經濟持較悲觀看法。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源