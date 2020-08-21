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【BNO移民】英國白領中層危危乎 大型企業狠裁職位

環球社會熱點 20:14 2020/08/21

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新冠肺炎疫情重挫經濟，馬莎（Marks & Spencer）等英國企業都開始裁減白領及中層職位。

使用英國國民海外護照（BNO）移民英國成為熱話，不少人考慮到移民英國的求職情況。新冠肺炎疫情重挫英國經濟，連鎖百貨商馬莎（Marks & Spencer）等企業都開始裁減白領及中層職位，料大批白領面臨失業危機。

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英國馬莎上月已裁減950個職位，早前更宣佈計劃在未來3個月再裁減7,000個職位，佔該公司約12%人手。該公司解釋，由於新冠肺炎疫情期間網上購物成大趨勢，因此裁減中央支援中心、區域管理部門及門市的職位，料有相當一部分職位為白領及中層職位。

新冠疫情下勞工階層固然是首當其衝，但由於社會對服務行業的需求持續下降，不少企業都積極研究裁減中層職位及行政人員，令白領也面臨危機。

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除了馬莎以外，諮詢顧問公司埃森哲（Accenture）早前宣佈裁員900人，佔其位於英國約8%的人手。另外，DWF及Bryan Cave Leighton Pasiner等律師事務所也相繼宣佈裁員。

英國招聘網站CV-Library的調查更發現，大量專業人士被裁員以致失業，導致上月有不少白領職位的申請數量都破紀錄。上月有超過4,200人申請實習律師助理職位，亦有3,272人申請實習會計師職位，反映這些專業職位目前面臨極大競爭。

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責任編輯：鄭錦玲

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