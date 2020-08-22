《Fall Guys》全城熱捧 官方一消息全球玩家大崩潰

近日爆紅的電子遊戲，非《Fall Guys: 終極淘汰賽》(Fall Guys: Ultimate Knockout) 莫屬。角色的萌爆造型，令遊戲受海量玩家熱捧，但日前官方公布的一個消息，即令一眾粉絲崩潰。

《Fall Guys: 終極淘汰賽》除了遊玩內容刺激，每個角色的舉手投足，都散發住可愛又搞笑的魅力。玩家更可以通過關卡獲得金幣，甚或課金，為角色換上標奇立異的造型。但是，不要看每個角色「細細粒」，日前官方於社交網站公布角色的設定指，角色的實際身高，其實有183cm，在現實世界中，可算是高大的人類。

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有網民得知消息後，用電腦畫出其實際比例，再上傳互聯網，結果引起玩家嘩然，表示對角色的印象180度改變。

《Fall Guys: 終極淘汰賽》是英國遊戲開發商Mediatonic的新作，能同時支援60人線上連線競賽。玩法簡單，起步後通過重重障礙，避過陷阱，直衝到終點即成為贏家。首日推出已吸引超過12萬玩家同時登入遊玩。

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