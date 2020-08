【英國脫歐】歐盟料難達成貿易協議 英國指控對方阻撓

英國脫歐後過渡期將於今年12月31日屆滿,英歐需要在此前達成貿易協議,但最新一輪談判再遇挫折。歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)稱,現階段難望達成協議;英方則歸咎歐盟阻撓。

在最新的第7輪談判後,巴尼耶直言:

「那些希望談判能夠在本周迅速有進展的人,將會感到失望。不幸是,我也感到失望和擔憂,還有意外。」

"Those who were hoping for negotiations to move swiftly forward this week will have bee disappointed And unfortunately I too am frankly disappointed and concerned, and susprised as well."