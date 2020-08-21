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【英國脫歐】歐盟料難達成貿易協議 英國指控對方阻撓

環球政治 19:17 2020/08/21

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英國脫歐後過渡期將於今年12月31日屆滿，英歐需要在此前達成貿易協議，但最新一輪談判再遇挫折。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）稱，現階段難望達成協議；英方則歸咎歐盟阻撓。

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【英國脫歐】巴尼耶：10月英歐達成協議「關鍵時刻」

在最新的第7輪談判後，巴尼耶直言：

「那些希望談判能夠在本周迅速有進展的人，將會感到失望。不幸是，我也感到失望和擔憂，還有意外。」
"Those who were hoping for negotiations to move swiftly forward this week will have bee disappointed And unfortunately I too am frankly disappointed and concerned, and susprised as well."

巴尼耶續指，歐盟近來幾個月展現靈活性，但英國在歐盟關注事項上，並未表現出任何推進談判的意願。

【英國脫歐】歐盟向英國劃紅線 協議難有零關稅零限額

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英國則有不同論調，路透社引述英方談判高官指，歐盟在國家資助和漁業政策的堅決態度，阻礙了談判。英國強調，已準備好在各項事情上談判，而拖慢談判一方並非英國。

歐盟期望協議可以在10月達成，好讓歐洲議會可以趕及通過批准。倘若英歐未能幸及在年底前達成協議，英國便要按照世界貿易組織（WTO）條款，跟歐盟貿易，即英國商品可能被徵收關稅。

英方之前表示，假如未能在12月限期前達成協議，也不會延長談判期。

英國脫歐最後逃生門？英國人申請歐盟國家護照急升

【英國脫歐】今日脫歐 英媒怎報道？「英國新的黎明」

責任編輯：陳啟賢

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