  • 29°C
香港時間 : 2020825日 (二) 09:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【輪•流轉@iM網欄】引伸波幅 ?槓桿水平 ? 投資牛熊證 初哥易上手

名人薈萃 08:21 2020/08/25

分享：

上星期提及揀選心水窩輪的六步曲，今次就談談牛熊證的策略又應該如何部署。牛熊證具有兩大優點：受引伸波幅影響輕微，以及槓桿水平高，所以自從於香港市場推出以來，一直深受投資者歡迎，而這兩大優點需要從牛熊證的「價內」屬性說起。

牛熊證是價內的衍生產品，以N類牛證（行使價等同收回價，被強制收回後沒有剩餘價值）為例，只有當相關資產價格高於牛證行使價（亦即收回價），即牛證在價內時，才可以買賣，如果相關資產價格跌至觸及牛證的行使價（亦即收回價），牛證便會即時被收回。

我們曾經提過，如果市場預期相關資產的價格轉趨波動，窩輪由價外變為價內的機會增加，引伸波幅便會趨升，令窩輪價格水漲船高。然而，引伸波幅猶如雙面刃，如果市場對相關資產的預期波幅逆轉，即使能準確地預期相關資產價格的走勢，也未必能彌補引伸波幅下跌所帶來的負面影響，導致窩輪價格不升反跌，反之亦然。

引伸波幅影響輕微

由於牛熊證的本質就是價內，沒有價外變價內的「憧憬」，計價時較少考慮相關資產的預期波幅。投資初哥免卻了對引伸波幅變化的估計，會較容易掌握牛熊證的計價和操作。

換個角度來看，由於牛熊證必定是價內，其對沖值很接近1。 即是說，相關資產價格變動多少，牛熊證價格就會大致上跟隨槓桿比率而升跌，以下是計算牛熊證槓桿比率的方法：

槓桿比率 = 相關資產價格 ÷ (牛熊證價格 x 兌換比率)

假設騰訊（00700）現價520元，有一隻騰訊N類牛證的行使價和收回價同為480元，財務費用5元，兌換比率100：1。該證理論價格便是：[(520 - 480) + 5] ÷ 100 = 0.45元，槓桿比率則是520 ÷ (0.45 x 100) = 約11.7倍。騰訊股價每變動1%，此牛證價格理論上會跟隨變動約11.7%。

貼價牛熊證 極高槓桿

可以預期，當相關資產價格越接近牛熊證收回價時，即牛熊證快將被收回，其價格會下跌，而槓桿比率則會急升。續上例，假設騰訊股價下跌5%至494元，財務費用不變，牛證理論價格將下跌接近58%至0.19元，屆時槓桿比率則會由11.7倍急升至26倍！

現實中，當恒指牛熊證非常貼近收回價時，槓桿比率最高可達到200倍！然而，要留意高風險、高回報，貼價牛熊證被強制收回的風險極高。由於財務費用一般佔牛熊證價格的比重不高，所以我們通常只集中留意收回價及行使價對槓桿比率的影響，於收回風險及槓桿水平中作出平衡，從而選出最適合自己的牛熊證。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

更多輪•流轉@葉文炘的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 輪•流轉

最新專欄文章 更多

【輪•流轉@iM網欄】成交額高就理想? 揀選心水窩輪六部曲
2020/08/18
【輪•流轉@iM網欄】成交額高就理想? 揀選心水窩輪六部曲
【輪•流轉@iM網欄】窩輪新手入門 引伸波幅實戰應用篇
2020/08/11
【輪•流轉@iM網欄】窩輪新手入門 引伸波幅實戰應用篇
【輪•流轉@iM網欄】股價同引伸波幅 一定係相反方向走？
2020/08/04
【輪•流轉@iM網欄】股價同引伸波幅 一定係相反方向走？
【輪•流轉@iM網欄】影響輪價因素之一 引伸波幅知多啲
2020/07/28
【輪•流轉@iM網欄】影響輪價因素之一 引伸波幅知多啲
【輪•流轉@iM網欄】影響窩輪價格5大因素 輪商熱線FAQ (二)
2020/07/21
【輪•流轉@iM網欄】影響窩輪價格5大因素 輪商熱線FAQ (二)

上一篇文章

【新股IPO】百奧泰生物遞交上市申請　或成首隻先創科板後H股上市企業

下一篇文章

【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！