【輪•流轉@iM網欄】引伸波幅 ?槓桿水平 ? 投資牛熊證 初哥易上手

上星期提及揀選心水窩輪的六步曲，今次就談談牛熊證的策略又應該如何部署。牛熊證具有兩大優點：受引伸波幅影響輕微，以及槓桿水平高，所以自從於香港市場推出以來，一直深受投資者歡迎，而這兩大優點需要從牛熊證的「價內」屬性說起。

牛熊證是價內的衍生產品，以N類牛證（行使價等同收回價，被強制收回後沒有剩餘價值）為例，只有當相關資產價格高於牛證行使價（亦即收回價），即牛證在價內時，才可以買賣，如果相關資產價格跌至觸及牛證的行使價（亦即收回價），牛證便會即時被收回。

我們曾經提過，如果市場預期相關資產的價格轉趨波動，窩輪由價外變為價內的機會增加，引伸波幅便會趨升，令窩輪價格水漲船高。然而，引伸波幅猶如雙面刃，如果市場對相關資產的預期波幅逆轉，即使能準確地預期相關資產價格的走勢，也未必能彌補引伸波幅下跌所帶來的負面影響，導致窩輪價格不升反跌，反之亦然。

引伸波幅影響輕微

由於牛熊證的本質就是價內，沒有價外變價內的「憧憬」，計價時較少考慮相關資產的預期波幅。投資初哥免卻了對引伸波幅變化的估計，會較容易掌握牛熊證的計價和操作。

換個角度來看，由於牛熊證必定是價內，其對沖值很接近1。 即是說，相關資產價格變動多少，牛熊證價格就會大致上跟隨槓桿比率而升跌，以下是計算牛熊證槓桿比率的方法：

槓桿比率 = 相關資產價格 ÷ (牛熊證價格 x 兌換比率)

假設騰訊（00700）現價520元，有一隻騰訊N類牛證的行使價和收回價同為480元，財務費用5元，兌換比率100：1。該證理論價格便是：[(520 - 480) + 5] ÷ 100 = 0.45元，槓桿比率則是520 ÷ (0.45 x 100) = 約11.7倍。騰訊股價每變動1%，此牛證價格理論上會跟隨變動約11.7%。

貼價牛熊證 極高槓桿

可以預期，當相關資產價格越接近牛熊證收回價時，即牛熊證快將被收回，其價格會下跌，而槓桿比率則會急升。續上例，假設騰訊股價下跌5%至494元，財務費用不變，牛證理論價格將下跌接近58%至0.19元，屆時槓桿比率則會由11.7倍急升至26倍！

現實中，當恒指牛熊證非常貼近收回價時，槓桿比率最高可達到200倍！然而，要留意高風險、高回報，貼價牛熊證被強制收回的風險極高。由於財務費用一般佔牛熊證價格的比重不高，所以我們通常只集中留意收回價及行使價對槓桿比率的影響，於收回風險及槓桿水平中作出平衡，從而選出最適合自己的牛熊證。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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