自助烘焙店開業兩年衝出香港 夥Saniro推卡通蛋糕 專攻節日送禮

近年自助烘焙店在港愈開愈多，在沒有老師在場下，顧客可靠自學而成功製作不同甜點，吸引不少年輕人捧場。以App作為教學主軸的共享烘焙店的Bakebe，開業短短兩年已積極擴充，除了去年在尖沙咀開店，亦計劃今年10月在銅鑼灣再開店，並以加盟形式把品牌拓展至馬來西亞及菲律賓等國家。

▲ 創辦人之一的支嚳儀透露，店內設有「打卡位」，讓顧客可以放上社交平台上分享。（王嘉昌攝）

在美國三藩市加州大學主修工商管理及市場推廣的支嚳儀，同時擁有珠寶鑒證師資格，不過她第一盤生意並不是從事珠寶行業，而是共享烘焙空間。她認為珠寶業市場已經接近飽和，較難有突出空間；反而共享烘焙空間可以提供五感的體驗（即視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺），可提供一個地方予年輕人整甜品，還可以「打卡」作記錄，體驗整個過程。

Bakebe最近與日本公司Sanrio合作，推出Melody、Cinnamonroll、Hello Kitty等卡通角色的蛋糕，收費720元，相信可以提高客量。Bakebe在其社交平台宣傳相關產品後，都得到不俗的回應，有不少Sanrio粉絲查詢。

▲ Bakebe與Sanrio合作推出Melody等經典卡通的蛋糕，在社交平台上都獲得不俗的反應。（受訪者提供）

加盟店攻東南亞市場

首間Bakebe店舖在金鐘落地，雖然所在位置周末人流較少、並非年輕人逛街的熱門地區，卻成功建立一定的客源。及後，支嚳儀便希望把品牌放在合適的地區。她說，金鐘舖今年年頭租約期滿前，有多間大型商場都有邀請Bakebe進駐。她指出，公司希望未來至5年可以把品牌帶到海外，所以最終選擇在港島區地標性的時化廣場作為據點。

▲ 店內也會提供器材及食材，顧客完成後，器材則會由員工清洗。（王嘉昌攝）

此外，Bakebe以加盟形式在海外拓展，現時在菲律賓馬尼拉及馬來西亞吉隆坡都已經在當地購物中心落實開店，主要都以Facebook及Instagram作宣傳。馬尼拉加盟商在開店初期由於邀請不同模特兒拍照到社交平台上分享，累積一定的客源。支嚳儀苦笑，馬尼拉店開業在兩至三星期後，當地政府便宣布封城，令店舖不得不停止營業。不過，她亦有信心，在加盟商不斷宣傳下，到解封後，客源亦不成問題。「因為個個人都係屋企，睇得唔去得、唔掂得，我好有信心，佢哋開咗之後，個個人都會衝過嚟。」

靠節日減低疫情影響

新冠肺炎疫情持續，Bakebe因屬於科技教育的性質，毋須像公眾娛樂場所要暫時關閉，但公司也受到不少影響。店內的客人不但減半，而且也須停止舉辦團體活動，生意額大受影響。支嚳儀透露，以往有不少團體都會向Bakebe訂場搞活動，平均一個月都會有5至10場不等，包一場收費約1萬元。

▲ 店內也會提供器材及食材，顧客完成後，器材則會由員工清洗。（王嘉昌攝）

支嚳儀指，如果適逢節日，Bakebe一個月可以達至1,500位客人，疫情之後客人數目則減半，約900位，在上個月（7月）則有約1,000位客人。她又指出，打算在中秋節時期公司會推出4至5個新品，相信待疫情稍為緩和，客人數目亦會回升，第四季有機會平穩渡過「依家呢個時勢，如果break even（收支平衡）到啲租金人工呀，我都算係OK，又未去到要關店嘅打算。」

文章節錄自669期《iMoney Focus》上位生意經。

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