【新冠肺炎】南韓疫情遇反彈　連續4日確診數逾200宗

自7月30日起，南韓疫情反覆，單日確診數連續一周過百宗，最近連續四日確診案攀升逾200宗，在21日截至凌晨零時，確診案一度超越300宗，單日確診案為324宗，累計16,670人確診。

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南韓早於在年頭時，疫情也一度大爆發，而當局也立即採取防控措施。在2月至3月時，當地的食肆均提早關門，店舖內人流稀少，而且中小學一度停課，大學延遲開學，甚至變為透過影像學習。由於當局採取大規模檢疫，以及實施不同防控措施，令確診案一度回落，4月至7月的確診案也維持在單位數及雙位數之間。然而，在7月24日時，確診案單日增114宗。

有不少人認為，由於南韓疫情一度緩和，令民眾防疫意識下降，令傳染機率大增。近日新增個案中，由於「愛第一」教會教徒分別在8日及15日於景福宮附近及光化門等地進行集會，確診個案進一步上升。有分析指出，群眾時一般都會較為擁擠，再加上不少教徒都會拉下口罩。此外，唱歌也會增加病毒氣懸膠體排放。當患者除下口罩大聲說話、唱歌甚至打噴嚏時，都會噴出大量分泌物或氣懸膠體，由此經空氣傳播病毒予其他人。

據當地衛生部門21日表示，截至前一天下午6時，「愛第一」教會群組有3415人接受檢測，累計共739宗感染案。首都圈已全面啟動保持社交距離二級響應，室內禁止達50人以上聚集、室外則禁止100人以上進行聚集性活動。

目前，南韓當地卡啦OK及及部分場所都已經關閉。政府又表示，若感染個案進一步攀升，或會再調高社交距離等級，屆時僱員須改為在家工作、學校將暫時關閉，並禁止10人以上聚集。

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責任編輯：黎淑雯