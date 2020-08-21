【阿里巴巴】螞蟻集團夥寧德時代、南商銀等　成立重慶螞蟻消費金融公司

▲ 螞蟻集團即將在中港兩地同步IPO。

支付寶母公司、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻科技集團夥同南洋商業銀行、寧德時代（深︰300750）等，於重慶市設立重慶螞蟻消費金融有限公司，涉資80億元（人民幣.下同）。其中，螞蟻集團出資40億，佔新公司股權50%；南洋商業銀行佔比15%；寧德時代佔比８％。

其餘出資方包括 國泰世華銀行（中國）（佔比10%）、 北京千方科技（7.01%） 、 中國華融資產管理（4.99%）、 江蘇魚躍醫療設備（4.99%） 。據 魚躍醫療在深交所的公告， 重慶螞蟻消費金融主營業務如下︰

人民幣業務：

發放個人消費貸款；

接受股東境內子公司及境內股東的存款；

向境內金融機構借款；

經批准發行金融債券；

境內同業拆借；

與消費金融相關的諮詢、代理業務；

代理銷售與消費貸款相關的保險產品；

固定收益類證券投資業務；

經銀保監會批准的其他業務

魚躍醫療表示，參與這次投資對，是在公司對消費金融行業前景的審慎評估前提下，考慮到公司作為國內最大的家用醫療器械公司，面向消費者的品類眾多，特別是單價較高產品，非常適合與標的公司合作，以消費金融的方式賦予高端醫療器械普惠大眾的可能。

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編輯︰侯景成