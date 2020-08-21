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【阿里巴巴】螞蟻集團夥寧德時代、南商銀等　成立重慶螞蟻消費金融公司

即市財經 19:10 2020/08/21

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螞蟻集團即將在中港兩地同步IPO。

支付寶母公司、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻科技集團夥同南洋商業銀行、寧德時代（深︰300750）等，於重慶市設立重慶螞蟻消費金融有限公司，涉資80億元（人民幣.下同）。其中，螞蟻集團出資40億，佔新公司股權50%；南洋商業銀行佔比15%；寧德時代佔比８％。

其餘出資方包括國泰世華銀行（中國）（佔比10%）、北京千方科技（7.01%） 中國華融資產管理（4.99%）、江蘇魚躍醫療設備（4.99%） 。據魚躍醫療在深交所的公告，重慶螞蟻消費金融主營業務如下︰

  • 人民幣業務：
  • 發放個人消費貸款；
  • 接受股東境內子公司及境內股東的存款；
  • 向境內金融機構借款；
  • 經批准發行金融債券；
  • 境內同業拆借；
  • 與消費金融相關的諮詢、代理業務；
  • 代理銷售與消費貸款相關的保險產品；
  • 固定收益類證券投資業務；
  • 經銀保監會批准的其他業務

魚躍醫療表示，參與這次投資對，是在公司對消費金融行業前景的審慎評估前提下，考慮到公司作為國內最大的家用醫療器械公司，面向消費者的品類眾多，特別是單價較高產品，非常適合與標的公司合作，以消費金融的方式賦予高端醫療器械普惠大眾的可能。

相關文章︰【螞蟻IPO】螞蟻集團最快10月上市　估值1.7萬億元、高於高盛大摩總和（第二版）

【螞蟻IPO】阿里巴巴季績透示螞蟻集團財務　半年盈利達多少？（第二版）

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編輯︰侯景成

香港股票 重慶 阿里巴巴 支付寶 金融機構 阿里巴巴－SW（09988） 南洋商業銀行

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