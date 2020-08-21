【阿里巴巴】螞蟻集團夥寧德時代、南商銀等　成立重慶螞蟻消費金融公司

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中生製藥謝炳辭任CEO 新CEO李一曾任摩通中國主席、足球員
支付寶母公司、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻科技集團夥同南洋商業銀行、寧德時代（深︰300750）等，於重慶市設立重慶螞蟻消費金融有限公司，涉資80億元（人民幣.下同）。其中，螞蟻集團出資40億，佔新公司股權50%；南洋商業銀行佔比15%；寧德時代佔比８％。
其餘出資方包括國泰世華銀行（中國）（佔比10%）、北京千方科技（7.01%） 、中國華融資產管理（4.99%）、江蘇魚躍醫療設備（4.99%） 。據魚躍醫療在深交所的公告，重慶螞蟻消費金融主營業務如下︰
魚躍醫療表示，參與這次投資對，是在公司對消費金融行業前景的審慎評估前提下，考慮到公司作為國內最大的家用醫療器械公司，面向消費者的品類眾多，特別是單價較高產品，非常適合與標的公司合作，以消費金融的方式賦予高端醫療器械普惠大眾的可能。
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編輯︰侯景成