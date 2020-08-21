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【新冠肺炎】法研發呼氣檢測儀測新冠病毒 健康人士檢測準確度反而最低？

環球社會熱點 19:01 2020/08/21

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法國有科學家研發類似酒精呼氣測試的病毒檢測儀器，區分確診和非確診患者準確度達7成。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，各地加強檢測，希望找出隱形傳播者，堵截病毒傳播。但全民檢測有難度，法國有科學家研發類似酒精呼氣測試的病毒檢測儀器，區分確診和非確診患者準確度達7成。

研究日前發表在《ACS納米》期刊上，法國研究人員Hossam Haick，Hu Liu和Pan Yueyin Pan以及在中國內地城市武漢的其他團隊成員，合力研發納米感應器，可偵測人體呼氣中的新冠肺炎病毒。

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該儀器原理跟酒精吹氣測試相若。患者呼出的空氣中含有新冠肺炎病毒，為揮發性有機化合物（VOC）。檢測儀器上的納米感應器一旦接觸到這種物質，電阻出現變化，便能成功檢測病毒。

研究人員在曾武漢邀請49名新冠肺炎確診患者、33名患有除新冠肺炎以外，其他肺部感染的患者，以及58名健康參與者進行呼氣測試。

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研究結果發現，該儀器在區分新冠肺炎確診患者和其他肺部感染者的準確度高達95％；區分新冠肺炎確診患者和痊癒者的準確度亦達88％；但在區分新冠肺炎確診患者與非確診患者的準確度竟然只有76%。

科學家未有解釋原因，目前儀器仍在法國的醫院進行測試，料即將推出市面。

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責任編輯：葉芷樺

 

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