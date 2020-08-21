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【財務自由教室】80萬買北海道2000呎別墅　有何財務自由啟示？

理財智慧 22:04 2020/08/21

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Topick報道，有台灣人在日本北海道以1,100萬日圓（約80萬港元），買到超過2,000呎的獨立屋，更附設私人車庫及庭園，令香港和台灣網友羨慕不已。

台灣YouTuber「北海道女婿」Jerry購入北海道札幌市的獨立屋，並拍片帶大家house tour。該房子為「一戶建」，2層樓高，有4間房，獨棟獨院，並附有車庫，在日本叫做「4LDK」。整塊地面積超過2,000呎，樓齡26年，樓價1,100萬日圓，約80萬港元。

獨立屋外貌。（北海道女婿YouTube截圖）

半開放式廚房及飯廳。（北海道女婿YouTube截圖）

房間隔格四正。（北海道女婿YouTube截圖）

Jerry表示，全台灣只要有人住的地方，特別是台北、台中、高雄等年輕人工作的地方房價太高：「我在台北工作15年，生活40年了，連一間自己的房子都買不起。」他抱怨台灣樓價升幅超過人工升幅，令他難以負擔。他直言去到北海道才發現獨棟獨院、有雙車位、庭院的房子可以這麼便宜。當然，Jerry買到這麼廉宜的物業，原來也有少少缺點，就是距離市區要開車40分鐘。

Jerry的太太是日本人，樓按息口只需0.7厘，可借35年，「一毛錢都沒有拿出來，我們就買下了這間房子。在日本買樓其實還滿簡單，但前提你要另一半是日本人或者你有永住權。」

「北海道女婿」house tour影片

 

很多人為了夠移居海外，努力追求「財務自由」，希望能夠早日「搵夠賺夠」離開香港，其實這是否必需呢？

筆者早前訪問35歲達成財務自由、正旅居日本沖繩的岑皓軒（Matthew）和馬漪楠（Isabella）。Matthew當時告訴筆者，要達成「地域自由」、移居外地，前提不一定是「財務自由」。他鼓勵未財務自由的人，尤其是單身或兩口子的年輕人，隨時出走，不用考慮太多。即使未達成財務自由，其實也可以出走，放膽到外國發展，尤其是未有小朋友的話，不妨放膽一博。

事實上，近年很多香港人透過「經營管理簽證」移居日本，據《香港經濟日報》報道，申請「經營管理簽證」，申請人必須在日本註冊公司，公司經營範圍不限，可從事房地產等項目經營、諮詢、餐飲、旅遊、貿易等。

最重要是，申請「經營管理簽證」的投資資金要求為500萬日圓，即是約37萬港元。申請人需有實際的經營事業，以及清晰的辦公地點。公司成立後，可向入國管理局申請「經營管理簽證」在留資格，第一次獲簽期限為1年，達到要求可續簽1年、3年或5年簽證，住滿10年可以申請永居。

移居日本的「經營管理簽證」門檻不算高，若港人選擇在日本樓價、物價相對低水的地區建立「第二家園」，所需資本其實不用太多。

除了日本，英國也是很多香港人的移居目的地。英國政府早前宣布推出BNO簽證，留英5年可申請居留權，再住1年可入英籍，曾留學英國的Matthew深知居英權過往很難取得，直言既然現在英國推出BNO簽證，值得年輕人去英國博一博，嘗試到當地發展事業。

講起英國，經濟學者林本利博士曾於英國留學、數年前在英國買樓投資，他將於9月2日為《iMoney》主講「亂市投資錦囊」講座，分享為下一代在英國預備第二家園的心得。同場又會披露他多年來跑贏大市7至10%的股票投資策略，提供「亂市投資錦囊」。

【林本利博士: 亂市投資錦囊】

日期: 2020年9月2日（三）

時間: 7:30pm – 9:30pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$300 (原價HK$350)

*凡於8月25日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。

網上報名: https://tinyurl.com/ims200902

回贈禮品 價值高達HK$100*

《iMoney智富雜誌》1個月電子版（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

 

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撰文 : 葉卓偉

欄名 : 財務自由教室

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