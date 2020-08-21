  • 30°C
香港時間 : 2020821日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】受惠「兩新一重」及機械更新 中聯重科半年多賺55.71%

即市財經 18:52 2020/08/21

分享：

中聯重科（01157）半年純利增55.71%，至純利40.25億元。

中聯重科 （01157） 公布截至今年6月底中期業績，收入288.27億元（人民幣，下同），按年升29.49%，純利40.25億元，按年升55.71%。每股盈利0.54元，中期息0.21元。

期內，混凝土機械及起重機械產品收入為239.76億元，按年升29.64%。農業機械產品收入為10.56億元，按升15.92%。公司主要通過銀行及借款所得款項為公司經營提供資金。截至2020年6月30日，公司擁有現金及現金等價物為72.7億元。

【一文業績】美蘭空港少賺71%不派息　一文看清企業業績

集團指，受工程機械行業受設備更新、機械替代效應及「兩新一重」（即新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設）建設持續推進等多重利好驅動，上半年行業總體維持較高景氣度。在疫情下，國家對農業的重視度持續提升，在耕種紅線的硬約束、土地流轉、糧價上漲預期都為行業帶來較大正面支持，農機行業潛藏的機遇開始顯現，市場活躍度增強。

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：馮正男

經濟 疫情 純利 每股盈利 人民幣 城鎮化 交通 中聯重科（01157）

上一篇文章

聯交所修訂售予專業投資者債券上市制度　規定買低發行1億元

下一篇文章

【內房股】雅居樂：海南省未來5至6年為集團的「糧倉」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日