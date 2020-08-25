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【新股IPO】農夫山泉9633即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　

股樓投資 10:00 2020/08/25

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有「水中茅台」之稱的農夫山泉（新上巿編號：09633）正式公布招股詳情，該股計劃發售逾3.88億股，招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多83億元，以一手200股計算，入場費4,343元，今日起至周五（28日）招股，預計下月8日上市；中金和摩根士丹利為聯席保薦人。

該股引入多名基石投資者，包括富達基金、Coatue、GIC、國調基金、誠通中信農業基金以及ORIX Asia等，合共認購3.2億美元股份。

是次集資所得，其中25%將用於品牌建設工作；25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升銷售能力；20%將用於新增產能所需的資本開支；10%將用於加強業務運營基礎能力建設；10%將用於償還銀行貸款；以及10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。

自從傳出農夫山泉準備來上巿，已旋即成為大家茶餘飯後的話題，單從市場的討論已見很多人對該股大感興趣，故多家券商亦不敢怠慢，已為農夫山泉預留孖展。

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據悉，其中輝立預留了300億元，信誠預留150億元，耀才預留300億元，大華繼顯預留200億元。

此外，據承銷團之一摩根士丹利報告指出，農夫山泉估值達280億美元至332億美元，相當於明年預測市盈率的32倍至38倍，明年預測平均企業價值倍數19倍至23倍。

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根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持內地包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於大陸市場前三位。

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記者：張以正

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