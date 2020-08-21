  • 29°C
香港時間 : 2020821日 (五) 20:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】農夫山泉下周招股你抽唔抽？　多間券商已預留逾千億孖展　

股樓投資 19:19 2020/08/21

分享：

近日不斷傳出農夫山泉擬於下週一（24日）開始招股，並於下月8日掛牌，集資10億美元。單從市場的討論似乎很多人對這公司都感到興趣，故多家券商亦不敢怠慢，已為農夫山泉預留孖展。

相關文章：【新股IPO】農夫山泉傳下周一招股 料上市後市值逾千億

據悉，其中輝立預留了300億元，信誠預留150億元，耀才預留300億元，大華繼顯預留200億元。

此外，據承銷團之一摩根士丹利報告指出，農夫山泉估值達280億美元至332億美元，相當於明年預測市盈率的32倍至38倍，明年預測平均企業價值倍數19倍至23倍。

相關文章：【新股IPO】螞蟻集團最快10月上巿　目標估值為2250億美元

根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持內地包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於大陸市場前三位。

相關文章：【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？

＞＞＞如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正

相關文章

字節跳動進軍香港金融業　「松鼠證券」做商標
2020/08/10
字節跳動進軍香港金融業　「松鼠證券」做商標
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市如箭在弦　現已進入上市輔導期
2020/08/15
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市如箭在弦　現已進入上市輔導期
【新股IPO】螞蟻集團最快月內遞上巿申請 傳將組建消費金融公司
2020/08/18
【新股IPO】螞蟻集團最快月內遞上巿申請 傳將組建消費金融公司
【新股IPO】螞蟻集團最快10月上巿　目標估值為2250億美元
今日
【新股IPO】螞蟻集團最快10月上巿　目標估值為2250億美元
IPO 香港股票

上一篇文章

【3690美團業績】美團點評季績有驚喜　經調整溢利27.2億遠超預期

下一篇文章

【政府服務】政府下周一起恢復公共服務　一文睇清各部門特別服務安排（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！