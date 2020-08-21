【新股IPO】農夫山泉下周招股你抽唔抽？　多間券商已預留逾千億孖展　

近日不斷傳出農夫山泉擬於下週一（24日）開始招股，並於下月8日掛牌，集資10億美元。單從市場的討論似乎很多人對這公司都感到興趣，故多家券商亦不敢怠慢，已為農夫山泉預留孖展。

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據悉，其中輝立預留了300億元，信誠預留150億元，耀才預留300億元，大華繼顯預留200億元。

此外，據承銷團之一摩根士丹利報告指出，農夫山泉估值達280億美元至332億美元，相當於明年預測市盈率的32倍至38倍，明年預測平均企業價值倍數19倍至23倍。

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根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持內地包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於大陸市場前三位。

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記者：張以正