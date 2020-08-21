不能想像的炎熱 全球最熱地區在哪裏？

熱浪直捲歐美地區，加上踏入夏季，美國國家氣象局於本月中，在加州死亡谷國家公園 (Death Valley National Park) 錄得攝氏54.4度，據信是地球上可靠記錄的最高溫度。

錄得氣溫歷史性新高的地區，位於死亡谷國家公園的熔爐溪 (Furnace Creek)。科學家認為，是次高溫是受近月美國西岸受熱浪衝襲影響。舊紀錄同樣是死亡谷於2013年錄得的攝氏54度。

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在死亡谷國家公園工作及生活了五年的巡邏員表示，該區炎熱的程度令人憎惡，室外工作猶如多台吹風機將熱氣吹往臉上，甚或像在焗爐內，熱氣圍繞住身體，故此整個8月大部份時間，她都選擇在室內工作。

當地熱浪持續，加州氣溫飆升，引發多宗山火和電力供應問題之餘，亦曾出現「火龍捲」。由於當地民眾依賴空調，導致電網高度受壓，有可能出現停擺風險，當地電網營運商已宣佈進入第三階段緊急狀態。當地官員亦已啟動「輪流停電」機制，管控加州電力的需求，並防止供電徹底失靈。

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過往曾有出現比這次錄得更高的溫度紀錄，包括同樣在死亡谷1913年錄得的約 攝氏56.6度，以及1931年於非洲突尼西亞錄得的攝氏55度，但有天氣歷史學家指，這些記錄真確性與準確性成疑。

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