【內房股】雅居樂：海南省未來5至6年為集團的「糧倉」

▲ 雅居樂主席兼總裁陳卓林指，海南省在毛利、利潤或營業額等都是集團的「金蛋」。

近年海南政策有所放寬，雅居樂 （03383） 主席兼總裁陳卓林表示，海南省一直受國家重視，之前只是因加碼調控要求兩年社保，導致集團過去兩年比較痛苦，但現已正常化，加上集團已有基礎，在海南省的土地儲備達500萬平方米，可售貨值起過1000億元（人民幣，下同），強調海南省在毛利、利潤或營業額等都是集團的「金蛋」，至少未來5至6年均是集團的「糧倉」。

雅居樂今年成立城市更新集團，截至6月底止，已簽訂13個合作協議，已鎖定預計建築面積逾 700 萬平方米，鎖定貨值近2,400億元。管理層表示，現時正有100多個項目正在洽談，並預期今年會有4個項目轉化為土儲，涉及貨值逾100億元，面積達88平方米。

已保留現金尋找收併購機會

拿地方面，雅居樂上半年買地力度減少，雅居樂副總裁潘智勇解釋，主因疫情令各地區供應減少，且部份土地市場過熱，相信下半年土地供應會增加，上半年洽談的項目亦會逐步落地，公司亦會通過招拍掛、產業小鎮及城市更新等獲取土儲。

陳卓林指，已保留現金尋找收併購機會，若沒有合適的項目，現金會留到明年作收併購，並強調公司不能亂拿地，要理性審慎，因「拿錯地很痛苦」，現時策略為拿一半回來的現金作投資。並要令負債保持在70%的水平。

早前雅居樂建議分拆雅居樂雅城於香港主板上市，陳卓林表示，正按有關要求進度進行。此外，他指，近年旗下環保及房管等多元化業務亦「開花結果」，不排除會分拆上市，但會先集中在品牌發展及質量等。

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編輯：袁諾曦