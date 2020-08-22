38位美聯儲局前員工　促參議院拒絕謝爾頓提名

38位美國聯儲局前員工，包括前副主席布林德(Alan Blinder) 週四（20日）發表公開信，要求參議院拒絕總統特朗普對聯儲局董事會成員之一謝爾頓（Judy Shelton）的理事提名。

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謝爾頓一直倡導恢復金本位並質疑央行的必要性，他們認為謝爾頓的觀點極端，表示「已有數十年的記錄顯示她是否適合擔任聯儲局董事會主席」。參議院銀行委員會上個月以13票對12票批准了謝爾頓的提名，儘管在2月中旬舉行了聽證會，有參議員對此表示擔憂。

謝爾頓的提名必須得到參議院全體議員的批准，而決定性的選票可能來自少數溫和的共和黨參議員。現時若有4名共和黨參議員不顧立場投票反對謝爾頓，就能取消對其的提名。

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責任編輯：梁翠麗