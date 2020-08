在家抗疫有咩做？　Netflix不可錯過的5部經典劇

新冠肺炎疫情反覆,專家也建議市民減少非必要外出,人人留在家中抗疫,除了閒時煮番幾味外,相信煲劇也是不少人的選擇。當中,Netflix是最為人熟悉,只因其集合日、韓、歐美電視劇可以任煲。除了外購節目外,也會自家製作。以下五套電視劇,當中不乏名人巨星演出,而且都甚受歡迎,你又有沒有看過?

▲ SHERLOCK(Netflix截圖)

SHERLOCK

改編自著名推理小說,講述一位脾氣古掛的大偵探在現化倫敦的街頭悄悄巡行,遇上不同的案件並四處搜索證據,形容為「神劇」也不為過。這部劇出色之處,不但是有型男班尼迪克(Benedict Cumberbatch)塑造出角色的魅力又忠於原著,而且也改變原著發生故事的時空,轉至現代化,劇情明快、高潮緊張位都做得十分足。該劇每季只有3集,每集約1.5小時,,推理橋段巧妙,更類似於微電影,追看性甚高。

▲ Big Bang Theory(Netflix截圖)

Big Bang Theory

相信這套劇10個人內也有8個人會看過,這套劇可以說是百看不厭的長青短劇。該刻圍繞四名從事科技研究的男生情感生活,而女主角之一的佩尼則為女待應。由於這四名主角智商高但不太懂處理人際關係,與佩尼的社交能力形成對比而吸引不少人觀看。

最令人讚嘆應是訂中的科學理論都是得到驗證,連霍金也曾經客串過。飾演Sheldon老婆的女演員Mayim Bialik更是真正的神經科學家!

▲ YOU(Netflix截圖)

YOU

YOU(安眠書店)屬於美國心理驚悚犯罪類型電視劇,由於第一季反應熱烈,所以又推出了第二季。在第一季中主要講述書店經理Joe癡戀女主角Beck,而做出殺人、以科技跟蹤的變廳舉動。由於劇情有別於一般美劇,推進較快,加上有不少黑色幽默位,所以獲得不少回響。

劇中男女主角的感情線當然好看,不過女主角的交友態度,以至在學業上遇到的困境,也是值得令人深思。

▲ The End of the F***ing World(Netflix截圖)

The End of the F***ing World

這是一部英式黑色喜劇,或許適合沒有耐性追看一小時訂的觀眾們。故事講述男主角James以為自己是精神變態,只因他喜愛殺掉動物;女主角Alyssa則是一位討致後父、缺乏家庭溫暖,兼想離家出走的十多歲少女。

兩個毫無關連的人一天連結起來,一天更錯手殺人,展開「逃亡」生活。故事節奏明快,而且不乏笑位,劇中也道出兩位主角成長所遇到的矛盾。

▲ Black Mirror(Netflix截圖)

Black Mirror

眾所周知,這部劇的製作形式類似於微電影,而且由於探討更多有關未來科技的問題而吸引不少人觀看。一集劇情由41分鐘至90分鐘不等,有不少評論家指出,其實科技並不是吸引位,而是科技更突顯人性才是令人最驚恐的事。最深刻的一集一定是社會評分制,若你獲分過低甚至會限制出國機會,令人開始反思科技愈趨進步,又是否代表一件好事?

