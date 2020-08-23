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在家抗疫有咩做？　Netflix不可錯過的5部經典劇

環球政經 11:03 2020/08/23

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新冠肺炎疫情反覆，專家也建議市民減少非必要外出，人人留在家中抗疫，除了閒時煮番幾味外，相信煲劇也是不少人的選擇。當中，Netflix是最為人熟悉，只因其集合日、韓、歐美電視劇可以任煲。除了外購節目外，也會自家製作。以下五套電視劇，當中不乏名人巨星演出，而且都甚受歡迎，你又有沒有看過？

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SHERLOCK（Netflix截圖）

SHERLOCK

改編自著名推理小說，講述一位脾氣古掛的大偵探在現化倫敦的街頭悄悄巡行，遇上不同的案件並四處搜索證據，形容為「神劇」也不為過。這部劇出色之處，不但是有型男班尼迪克（Benedict Cumberbatch）塑造出角色的魅力又忠於原著，而且也改變原著發生故事的時空，轉至現代化，劇情明快、高潮緊張位都做得十分足。該劇每季只有3集，每集約1.5小時，，推理橋段巧妙，更類似於微電影，追看性甚高。

 

Big Bang Theory（Netflix截圖）

Big Bang Theory

相信這套劇10個人內也有8個人會看過，這套劇可以說是百看不厭的長青短劇。該刻圍繞四名從事科技研究的男生情感生活，而女主角之一的佩尼則為女待應。由於這四名主角智商高但不太懂處理人際關係，與佩尼的社交能力形成對比而吸引不少人觀看。

最令人讚嘆應是訂中的科學理論都是得到驗證，連霍金也曾經客串過。飾演Sheldon老婆的女演員Mayim Bialik更是真正的神經科學家！

 

YOU（Netflix截圖）

YOU

YOU（安眠書店）屬於美國心理驚悚犯罪類型電視劇，由於第一季反應熱烈，所以又推出了第二季。在第一季中主要講述書店經理Joe癡戀女主角Beck，而做出殺人、以科技跟蹤的變廳舉動。由於劇情有別於一般美劇，推進較快，加上有不少黑色幽默位，所以獲得不少回響。

劇中男女主角的感情線當然好看，不過女主角的交友態度，以至在學業上遇到的困境，也是值得令人深思。

 

The End of the F***ing World（Netflix截圖）

The End of the F***ing World

這是一部英式黑色喜劇，或許適合沒有耐性追看一小時訂的觀眾們。故事講述男主角James以為自己是精神變態，只因他喜愛殺掉動物；女主角Alyssa則是一位討致後父、缺乏家庭溫暖，兼想離家出走的十多歲少女。

兩個毫無關連的人一天連結起來，一天更錯手殺人，展開「逃亡」生活。故事節奏明快，而且不乏笑位，劇中也道出兩位主角成長所遇到的矛盾。

 

Black Mirror（Netflix截圖）

Black Mirror

眾所周知，這部劇的製作形式類似於微電影，而且由於探討更多有關未來科技的問題而吸引不少人觀看。一集劇情由41分鐘至90分鐘不等，有不少評論家指出，其實科技並不是吸引位，而是科技更突顯人性才是令人最驚恐的事。最深刻的一集一定是社會評分制，若你獲分過低甚至會限制出國機會，令人開始反思科技愈趨進步，又是否代表一件好事？

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責任編輯：黎淑雯

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