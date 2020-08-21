  • 30°C
香港時間 : 2020821日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【澳門經濟】澳門次季GDP收縮67.8%　博彩業跌97%

即市財經 18:35 2020/08/21

分享：

澳門第二季經濟收縮67.8%，跌幅較第一季再擴大。

澳門新冠病毒疫情穩定，但由旅客推動的博彩業停頓，澳門GDP次季跌幅擴大，澳門上季GDP按年實質收縮 67.8%，較今年首季負增長48.7%擴大19.1個百分點。

澳門統計局指出，上季新冠病毒疫情在澳門緩和，但防疫措施下，服務出口跌幅擴大至92.3%。當中，博彩服務出口及其他旅遊服務出口，分別下跌97.1%及 93.9%。

由本地居民主導的經濟活動就逐漸回復，澳門統計局指，期內政府推出消費補貼計劃促進內需，住戶在本地的最終消費支出跌幅收窄至9.8%。

澳門近期逐步開放內地居民旅遊簽注，本月先後重啟珠海和廣東省團體和個人旅遊簽注。濠賭股近期表現轉強。

相關文章：

【澳門疫情】澳門7月入境旅客按月增2倍　金沙銀娛升幅冠藍籌

【澳門自由行】9月23日全國解禁　賀一誠：無意設人數限制但未感樂觀

【澳門賭業】路透：內地嚴查綫上賭博打擊澳門貴賓廳市場

【全球經濟】英美日GDP大跌、中國獨亮麗？　一文看清各地次季GDP表現（附表）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘

博彩 經濟 GDP 澳門

上一篇文章

【恒指夜期】美團業績大勝預期偷步爆升4.5%　恒指夜期仍險守25000點大關（不斷更新）

下一篇文章

【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日