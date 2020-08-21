【澳門經濟】澳門次季GDP收縮67.8%　博彩業跌97%

▲ 澳門第二季經濟收縮67.8%，跌幅較第一季再擴大。

澳門新冠病毒疫情穩定，但由旅客推動的博彩業停頓，澳門GDP次季跌幅擴大，澳門上季GDP按年實質收縮 67.8%，較今年首季負增長48.7%擴大19.1個百分點。

澳門統計局指出，上季新冠病毒疫情在澳門緩和，但防疫措施下，服務出口跌幅擴大至92.3%。當中，博彩服務出口及其他旅遊服務出口，分別下跌97.1%及 93.9%。

由本地居民主導的經濟活動就逐漸回復，澳門統計局指，期內政府推出消費補貼計劃促進內需，住戶在本地的最終消費支出跌幅收窄至9.8%。

澳門近期逐步開放內地居民旅遊簽注，本月先後重啟珠海和廣東省團體和個人旅遊簽注。濠賭股近期表現轉強。

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記者：麥德銘