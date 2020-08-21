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【美團業績】美團點評上季日均2450萬單餐飲外賣 每單賺0.56人幣

即市財經 18:31 2020/08/21

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美團點評 （03690） 交出強勁季度成績，得益於主業餐飲外賣業務強勁復甦。美團上季外賣訂單量、平均價值、收入均按年錄得增長，反映美團餐飲外賣業務已從疫情陰霾走出，表現甚至優於去年同期。美團上季餐飲外賣交易金額按年增長 17%至1088億元（人民幣，下同），日均交易筆數按年增長7%至2450萬，每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長9.4%，帶動美團上季餐飲外賣業務恢復成長，收入按年升13%至145億元。

今年首季中國新冠肺炎疫情爆發，消費者因衛生安全憂慮減少外賣需求，商家經營受阻，以及部分騎手未能到位，均打擊美團首季餐飲外賣業務。不過，相較首季度錄得7090萬元經營虧損，美團餐飲外賣上季錄得12.53億元經營溢利。

若以上季度22.29億筆餐飲外賣交易筆數計算，每單經營溢利已達0.56元。參考今年首季度，每單錄經營虧損0.05元。美團曾經提出目標，在2025年前達到每天1億訂單，每單1元經營利潤。

美團表示，上季開展各種促銷活動促進餐飲外賣業務的復甦，例如推出了「618外賣節」，令餐飲外賣訂單量實現按年增長。同時，餐飲商戶也加快線上化，美團外賣上季度新上線的品牌商家數量按年增長超過1.1倍。

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編輯：陳健婷

香港股票 美團點評－W（03690） 新冠肺炎疫情

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