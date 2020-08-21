IKEA發布「動森版產品目錄」 粉絲求出實體版收藏

瑞典居家用品零售品牌IKEA宜家家居，以簡約的設計及平實價錢闖出名堂。近日IKEA與人氣遊戲《動物森友會》合作，推出2021年特別版產品目錄，引起一眾粉絲關注。

相關閱讀：【消費着數】「健身環大冒險」UNY返貨 抽籤認購售589元 限量650套

IKEA邀請台灣插畫師 PixelJeff 合作，日前於台灣IKEA的社交網站發布「動森版產品目錄」。這個「動森版產品目錄」與IKEA剛於八月中發行的如出一轍，當中圖片顯示的房間裝潢，全部化身成「動森」3D版本，在推介的商品亦有標上價錢，讀者可以依舊瀏覽IKEA商品內容，並在實體店可以找到實際商品。

相關閱讀：任天堂被黑客入侵 《孖寶賽車》等經典遊戲原始碼流出

目前「動森版產品目錄」還未有實體發行，現時只能在網上瀏覽。不少網民閱畢後紛紛留言，請求 IKEA 為「動森版產品目錄」推出實體版。亦有動森迷趁機表示，希望得到IKEA於動森遊戲島嶼上，其夢境門牌和 IKEA 員工制服的 QR Code。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】