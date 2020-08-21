  • 31°C
香港時間 : 2020821日 (五) 18:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

IKEA發布「動森版產品目錄」 粉絲求出實體版收藏

環球政經 18:09 2020/08/21

分享：

瑞典居家用品零售品牌IKEA宜家家居，以簡約的設計及平實價錢闖出名堂。近日IKEA與人氣遊戲《動物森友會》合作，推出2021年特別版產品目錄，引起一眾粉絲關注。

相關閱讀：【消費着數】「健身環大冒險」UNY返貨　抽籤認購售589元　限量650套

IKEA邀請台灣插畫師 PixelJeff 合作，日前於台灣IKEA的社交網站發布「動森版產品目錄」。這個「動森版產品目錄」與IKEA剛於八月中發行的如出一轍，當中圖片顯示的房間裝潢，全部化身成「動森」3D版本，在推介的商品亦有標上價錢，讀者可以依舊瀏覽IKEA商品內容，並在實體店可以找到實際商品。

相關閱讀：任天堂被黑客入侵 《孖寶賽車》等經典遊戲原始碼流出

目前「動森版產品目錄」還未有實體發行，現時只能在網上瀏覽。不少網民閱畢後紛紛留言，請求 IKEA 為「動森版產品目錄」推出實體版。亦有動森迷趁機表示，希望得到IKEA於動森遊戲島嶼上，其夢境門牌和 IKEA 員工制服的 QR Code。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

 

撰文 : 林展鋒

遊戲 IKEA 商品 瑞典

上一篇文章

【告別標誌性設計】Facebook擬推新網頁畫面　原版將於9月消失

下一篇文章

【App Store】美多間新聞出版商促庫克削減「蘋果稅」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤