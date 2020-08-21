龍光集團2020年中期業績保持高品質增長 盈利能力持續領先

龍光集團有限公司（03380）公佈2020年中期業績。上半年，面對新冠疫情影響，龍光積極主動應對，實現業績跨週期高品質增長，在銷售、盈利及財務穩健性等方面表現出色，多項核心指標持續領先。同時，龍光圍繞「城市綜合服務商」定位，精准實施「四輪驅動」戰略，加快全國化佈局，鞏固機制保障，綜合競爭力持續提升。

利潤穩健增長 歸母淨利潤增長超20%

龍光致力於持續性的價值創造，上半年公司實現歸母淨利潤61.6億元人民幣（下同），同比增長20.1%。淨利潤率20.3%，同比上升0.7個百分點。歸母核心利潤53.3億元，同比增長18.3%。核心利潤率17.6%，同比上升0.3個百分點。

淨資產收益率（ROE）是衡量企業盈利能力的核心指標。截至2020年6月30日，龍光動態ROE為35.4%，連續八年平均ROE超30%。根據2020年《財富》排行榜，龍光ROE在中國500強企業中排名第三，盈利能力持續領先行業。

權益銷售持續增長 增速居行業前列

上半年，國內房地產市場銷售下滑，龍光依託前瞻性的戰略佈局、優質充裕的土儲優勢和強大高效的執行力，實現權益合約銷售額463.5億元，同比增長12.1%，完成全年1,100億元權益銷售目標的42%，權益銷售額增速及任務完成率居行業前列。

龍光堅持聚焦深耕戰略，在多個重點區域保持市場領先。粵港澳大灣區市場佔有率繼續居前，惠州、東莞、珠海權益銷售額均位列前三，南寧、汕頭持續領跑，新加坡銷售套數排名第三。尤其是，龍光新區域業務發展迅速，長三角市場銷售額大幅增長。

土儲充裕優質 支撐跨週期持續發展

充裕優質的土儲是房企長期發展的關鍵因素。龍光聚焦中國最具價值的核心區域，全國化佈局粵港澳大灣區、長三角兩大核心都市圈和西南、中部兩大城市群，上半年通過招拍掛、收並購、城市更新等多管道，逆週期擴充優質土儲資源。截至2020年6月30日，龍光擁有土儲總貨值9,340億元，支撐公司繼續穿越週期，實現長期持續增長。

龍光在粵港澳大灣區優勢累進，深圳、廣州、惠州、東莞、珠海及佛山等核心城市佈局更加均衡，大灣區土儲貨值增加至7,620億元，占土儲總貨值比重82%。公司戰略性增加高能級城市佈局，成功進軍上海城區，在長三角投資專案達到11個，發展勢頭強勁。

公司土儲開發週期合理，近期可開發土儲貨值4,791億元，占總貨值比例51%，足以滿足未來3年權益合約銷售增長需求。土儲平均地價僅4,610元/平方米，地貨比31.6%低於同業，保障公司長期盈利能力。

城市更新價值凸顯 鞏固業績增長新引擎

城市更新是龍光獲取高價值土儲的重要方式。公司擁有城市更新專業團隊，在大灣區深耕近20年，深度瞭解大灣區地方政策、產業和城市規劃，在城市更新領域有顯著的先發優勢和核心競爭力。截至2020年6月30日，龍光共計在11個城市拓展了87個城市更新項目，可轉化土儲貨值4549億元，其中94%位於大灣區。

龍光城市更新價值持續釋放，成為業績增長的新引擎和差異化競爭優勢的重要來源。這些城市更新項目佈局好，品質優，價值高，孵化快，盈利可見性清晰，未來3年每年可貢獻約20%的核心利潤。

財務結構穩健 持續高品質發展

龍光堅持穩健的財務策略，追求長期穩定的現金流和良好的資本結構，為未來長期持續發展打好堅實基礎。期內，公司多元化融資管道通暢，上半年新增融資平均利率5.45%，加權融資成本降至5.93%，債務結構不斷優化，融資成本持續降低。

截至2020年6月30日，龍光淨負債率保持在68.3%的穩健水準，低於行業平均值，利息覆蓋率達4倍；公司持有現金及銀行結餘增加至419億元，現金短債比達2倍，流動性充裕，無債務到期的資金壓力。

派息持續優厚 彰顯投資價值

龍光長期與股東共用企業發展成果。公司宣佈，派現金中期股息每股43港仙，派息額占歸母核心利潤約40%，這也是龍光連續5年派息比率達40%。以業績發佈前一天收盤價計算，龍光期內股息收益率達6.2%，股息率優勢顯著，投資價值突出。

自上市以來，龍光始終堅持持續優厚的派息政策，每年都推出分紅方案，股息收益率居行業前列，連續入選恒生高股息指數成分股。截至2020年中期，龍光每股份紅累計達3.03港元，已遠超公司IPO價格，給投資者帶來可觀的長期投資收益。

四輪驅動 打造城市綜合服務商

戰略引領未來，龍光在2020年上半年正式更名為龍光集團，提出「責任築城，臻心建家」新發展理念，實施住宅開發、城市更新、商業運營、產業運營四輪驅動戰略，打造「城市綜合服務商」。

按照戰略規劃，龍光做大做強住宅開發，未來3年權益合約銷售額保持年均20%增長，持續高於行業平均水準，推動銷售規模與利潤效益持續高品質增長；提升城市更新優勢地位，鞏固業績增長新引擎，形成穿越週期的盈利模式，保障盈利能力持續領先；加大在核心城市商業投資佈局，持續提升經營性收入規模，打造商業運營新格局；探索產業開發運營新路徑，打造智慧科技產業服務平臺，培育新的業績增長點。

ESG評級領先 三大機制保障長期增長

上半年，龍光大力推動卓越產品戰略、企業管理機制、ESG體系等機制建設，成效顯著。在產品戰略方面，持續鞏固玖系、天系和江南系，創新現代系，推動四大產品線持續升級，打造全國知名健康人居品牌；在企業管理機制上，推出長期事業合夥人計畫，持續引入行業精英人才，鞏固職業經理人共創共用價值機制，推動股東價值長期持續增長；在ESG體系上，成立可持續發展委員會，由公司董事會主席親自擔任委員會主席，推動完善可持續發展策略，提升環境保護、社會責任和治理水準。

依託系統完善的機制保障，龍光可持續發展能力走在行業前列，獲行業和市場高度肯定。7月30日，MSCI給予龍光「BB」級ESG評級，企業社會價值和資本市場影響力持續提升。

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