  • 31°C
香港時間 : 2020821日 (五) 18:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】再改豁免國家清單 英國旅客急趕回國避隔離

環球社會熱點 18:17 2020/08/21

分享：

【英國疫情】再改豁免國家清單 英國旅客趕回國避隔離

新型冠狀病毒疫情肆虐歐洲，英國再次收緊出入境管制，要求從奧地利、克羅地亞等地回國的旅客隔離14日，周日起實施。事出突然，有身在上述地區的英國旅客趕忙在周日前回國。

【新冠肺炎】患者嗅覺味覺受損為病徵 難辨甜與苦

【新冠肺炎】唱歌不會危險過講嘢？ 英研究：傳播風險與音量有關

疫情發展變化迅速，獲英國政府豁免隔離14日的國家清單頻密調整，最新被移出清單的是奧地利、克羅地亞及加勒比海島國千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago），英國時間周日清晨4時起實施。

夏天是旅遊高峰，英國政府早前放寬出入境限制，不少英國人把握機會外遊，但近日多次突然收緊，境外英國人被迫更改行程，趕回英國以避隔離，帶來重大不便。

【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登

美國食藥局高層威脅辭職 憂未證疫苗安全就審批

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，完全明白調整隔離國家名單會帶來不便，但強調這是今個夏天的現實。他試圖派定心丸，指當局正積極研究在機場設立病毒檢測設備的方案，有望縮短隔離期。

【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即測試 隔離期有望縮短

【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產

另外，葡萄牙則被加入清單，從當地返英國的旅客不需隔離，葡萄牙對英國政府決定表示歡迎，指是雙方緊密合作的成果，令外界意識到當地情況受控。

疫情為英國旅遊業帶來沉重打擊，有關清單一度為從業員帶來希望，但因應疫情，英國政府多次更改規定，外遊旅客隨時有機會被要求回後後隔離，相信不少無法承擔有關風險的英國人打消外遊念頭。

【英國疫情】近萬人想自己養雞 解決封城「雞蛋荒」

毛孩福音？德國新例要求狗主每日遛狗2次 措施惹爭議

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

相關文章

【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產
今日
【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產
【南韓疫情】教會群組增至739人確診 文在寅下令嚴懲
今日
【南韓疫情】教會群組增至739人確診 文在寅下令嚴懲
【新冠肺炎】芬蘭檢測污水病毒含量 助預測第二波疫情
今日
【新冠肺炎】芬蘭檢測污水病毒含量 助預測第二波疫情
【新冠肺炎】患者嗅覺味覺受損為病徵 難辨甜與苦
今日
【新冠肺炎】患者嗅覺味覺受損為病徵 難辨甜與苦
【新冠肺炎】唱歌不會危險過講嘢？ 英研究：傳播風險與音量有關
今日
【新冠肺炎】唱歌不會危險過講嘢？ 英研究：傳播風險與音量有關
疫情 傳染病 葡萄牙 克羅地亞 奧地利 英國 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【移民澳洲】新技術清單包逾80職業 IT建築護理吃香

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月21日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會第二晚3重點
【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會第二晚3重點
【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難
【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難
瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高
瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高
奧巴馬批特朗普做總統如真人騷 「若他連任是對我的侮辱」
奧巴馬批特朗普做總統如真人騷 「若他連任是對我的侮辱」
【美國大選】特朗普拒認輸？白宮：要選後才決定
【美國大選】特朗普拒認輸？白宮：要選後才決定
新型冠狀肺炎全球疫情（08月21日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月21日 時間18:00）