【英國疫情】再改豁免國家清單 英國旅客急趕回國避隔離

▲ 【英國疫情】再改豁免國家清單 英國旅客趕回國避隔離

新型冠狀病毒疫情肆虐歐洲，英國再次收緊出入境管制，要求從奧地利、克羅地亞等地回國的旅客隔離14日，周日起實施。事出突然，有身在上述地區的英國旅客趕忙在周日前回國。

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疫情發展變化迅速，獲英國政府豁免隔離14日的國家清單頻密調整，最新被移出清單的是奧地利、克羅地亞及加勒比海島國千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago），英國時間周日清晨4時起實施。

夏天是旅遊高峰，英國政府早前放寬出入境限制，不少英國人把握機會外遊，但近日多次突然收緊，境外英國人被迫更改行程，趕回英國以避隔離，帶來重大不便。

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英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，完全明白調整隔離國家名單會帶來不便，但強調這是今個夏天的現實。他試圖派定心丸，指當局正積極研究在機場設立病毒檢測設備的方案，有望縮短隔離期。

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另外，葡萄牙則被加入清單，從當地返英國的旅客不需隔離，葡萄牙對英國政府決定表示歡迎，指是雙方緊密合作的成果，令外界意識到當地情況受控。

疫情為英國旅遊業帶來沉重打擊，有關清單一度為從業員帶來希望，但因應疫情，英國政府多次更改規定，外遊旅客隨時有機會被要求回後後隔離，相信不少無法承擔有關風險的英國人打消外遊念頭。

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責任編輯：林建忠

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