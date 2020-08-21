恒指升322點 美團上季賺27億超預期

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【汽車股】華晨寶馬帶契、華晨中國純利逆市漲逾25% 預告下半年推首輛純電動車
港股今早高開並收復2萬5關，在兩大重磅股騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 領升下，恒生指數全日升322點，收報25113點，成交1181億元。濠賭股造好，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 分別升6.5%及6.2%，為藍籌中表現最佳。美團 （03690） 收市後公布業績，上季經調整溢利27.2億元人民幣超預期；美團績前股價再創新高，今日收報245.2元，升4.5%，成交逾53億元。
【今日財經焦點】
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億 大勝預期逾60倍（第二版）
【恒指夜期】美團業績大勝預期偷步爆升4.5% 恒指夜期早段微彈13點（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團最快10月上市 估值1.7萬億元、高於高盛大摩總和（第二版）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【精選投資分析】
【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意？（訂戶專享）
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