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恒指升322點 美團上季賺27億超預期

即市財經 18:13 2020/08/21

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財經焦點速覽

港股今早高開並收復2萬5關，在兩大重磅股騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 領升下，恒生指數全日升322點，收報25113點，成交1181億元。濠賭股造好，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 分別升6.5%及6.2%，為藍籌中表現最佳。美團 （03690） 收市後公布業績，上季經調整溢利27.2億元人民幣超預期；美團績前股價再創新高，今日收報245.2元，升4.5%，成交逾53億元。

【今日財經焦點】

【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍（第二版）

【恒指夜期】美團業績大勝預期偷步爆升4.5%　恒指夜期早段微彈13點（不斷更新）

【螞蟻IPO】螞蟻集團最快10月上市　估值1.7萬億元、高於高盛大摩總和（第二版）

【香港經濟】破產宗數回落　7月破產呈請按月跌18%

【香港經濟】通縮危機閃現 一文看懂為何通縮是經濟大敵

【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）

【精選投資分析】

港股區間上落待變 阿里巴巴現三角形（第五版）

【滬深港通】A股溢價創逾2年高 H股買得？（第二版）

【復甦憧憬】濠賭股雄據藍籌升幅榜首兩位！ 仲買唔買得？

業績股多見光死 美團績後壓力大（第四版）

【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意？（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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