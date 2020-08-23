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【男紳圍@iM網欄】嘩，佢隻 Daytona值成百萬 ，好有型！ 傳統腕錶的價值 只剩下炫耀？

名人薈萃 10:02 2020/08/23

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十個有九個男人都喜歡腕錶，但腕錶的主要功能是什麽？當然是報時，但現在數碼錶成行成市，而且大部分的手提電話都有時間顯示功能，擁有腕錶的真正意義似乎與從前有所不同。除了欣賞傳統鐘錶的工藝與美感之外，擁有傳統腕錶反而更像一種個人身份，與品味的表現。

以勞王Daytona 為例，動不動就要過百萬，但依然有價有市，為了虛榮感入手的，大有人在，要是有經濟能力，這樣也無可厚非，但如果能夠了解背後的知識，同時以收藏角度買下腕錶，整件事就會更有品味。當然，也不能要求每個人會能達到這樣的標準，畢竟每人對腕錶的理解都可以很不同。

筆者認為，如果打從心底不太懂如何鑒賞一枚腕錶，倒不如以投資的角度購買。以勞力士腕錶為例，大部分都有升值空間，若干年後可能升值十倍，以投資的角度對待腕錶，也許是個不錯的想法。
 

作者_Derek Young簡介：

輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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撰文 : Derek Young

欄名 : 男紳圍

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