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【業績】海螺水泥半年純利升3.3% 積極推進復工復產

即市財經 17:59 2020/08/21

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海螺水泥（00914）半年純利升3.3%，積極推進復工復產。

海螺水泥 （00914） 公布，截至今年6月底止按中國會計準則中期業績，營業額740.07億元（人民幣，下同），按年升3.3%。純利160.69億元，按年升5.3%；每股盈利3.03元。

期內，集團32.5級水泥銷售金額按年下降43.84%，主要受國家關於通用硅酸鹽水泥標準修改的影響，複合硅酸鹽水泥全面取消。商品混凝土銷售金額按年上升369.6%，主要因商品混凝土項目陸續投產運營所致。

【一文業績】美蘭空港少賺71%不派息　一文看清企業業績

集團指，上半年國內外形勢錯綜複雜，集團努力克服新冠疫情、超長梅雨等不利因素影響，積極推進復工復產。目前，西藏八宿海螺水泥熟料項目已進入施工高峰期；併購了蕪湖南方水泥，增加熟料產能450萬噸，水泥產能160萬噸；海外發展方面，緬甸海螺（曼德勒）水泥一條熟料綫及兩台水泥磨建成投產，通過加強海外佈局和加大市場拓展力度，已投產項目整體運營質量持續改善，東南亞、中亞等地區在建及擬建項目有序推進。

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記者：馮正男

銷售 中國 疫情 每股盈利 純利 營業額 海螺水泥（00914）

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