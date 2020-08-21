【新冠肺炎】芬蘭檢測污水病毒含量 助預測第二波疫情

▲ 芬蘭多個城市的污水中檢測出新冠病毒，透過檢測污水中病毒基因的數量，有助研究患病率。

新冠肺炎疫情全球大流行，西班牙及法國等歐洲國家都再現第二波疫情。芬蘭衛生與福利研究所公佈數據，指本月於芬蘭多個城市的污水中檢測出新冠病毒，透過檢測污水中病毒基因（RNA）的數量，有助研究該國人口的患病率，及預測第二波疫情。

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芬蘭衛生與福利研究所（THL）每周於芬蘭5個地區收集污水樣本，每月從28個污水處理廠收集污水樣本。結果顯示赫爾辛基（Helsinki）、埃斯波（Espoo）及圖爾庫（Turku）的污水處理廠樣本驗出較多病毒RNA，而坦佩雷（Tampere）、勞馬（Rauma）及瓦薩（Vaasa）等地的樣本也驗出病毒RNA。

THL引入廢水監測系統，是通​​過測量污水樣品中RNA的數量，研究污水中存在多少新冠病毒，從而預測疫情正加速或減慢，更希望了解該國會否出現第二波疫情。

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THL研究員皮特凱寧（Tarja Pitkänen）表示，檢測受多項因素影響，包括感染者生活的地區與污水廠的距離，及樣本採集時間。皮特凱寧指，研究所的目標是於秋天針對檢測數字作準確報告，加強監測疫情變化。

另外，美國疾控中心（CDC）早前也有意與各州衛生部門合作，開始測試污水處理系統中的新冠病毒收集數據作為了解疫情是否惡化的指標。CDC指出，美國高達80%的家庭都連接市政污水處理系統，雖然污水測試不會代替臨床檢測，但仍有助了解社區的傳播情況。

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責任編輯：鄭錦玲