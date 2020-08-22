【科技一周回顧】美國升級華為禁令　Internet Explorer將終止服務

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂 哪些科企或受影響？

美國商務部進一步升級對華為禁令，收緊了對華為的出口管制，擴大「外國直接產品規則」範圍，阻止華為通過「替代晶片生產」與「提供用從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避美國法律，徹底打斷所有涉及美國技術的晶片供應給華為的方式。業界預料，美國此舉動將會讓全球供應鏈陷入混亂，多間科企受影響。

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2. 【告別IE】Microsoft 365明年終止支援 IE 11

微軟（Microsoft）為推動 Windows 10 用戶使用 Microsoft Edge，新款電腦設備及未來Windows的新功能，將升級更新 Microsoft Edge。而 Microsoft 365 將由明年起終止支援瀏覽器Internet Explorer（IE）。

>>>【告別IE】Internet Explorer步向末日 全因功能欠佳？

3.【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣

小米 （01810） 成立10周年，除了日前推出如小米10至尊紀念版手機、紅米K30至尊紀念版等之外，還於本周舉行小米 10 周年感謝祭推廣！

4. 蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格

App Store抽成爭議持續升溫，蘋果將Epic Games旗下暢銷生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite）下架後再出辣招。蘋果日前威脅將終止Epic Games開發商帳戶資格，意味著Epic Games將無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

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責任編輯：曾曉汶