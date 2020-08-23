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【社交轉運大法@IM網欄】連Microsoft 都垂清？TikTok到底紅甚麼？

名人薈萃 22:29 2020/08/23

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 無論你有沒有用過都一定聽過的抖音，最近成為媒體焦點。大家對它的印象或者還停留於平台網紅嘩眾取寵舔馬桶，或者是早期學貓叫等等的洗腦歌。你有否想過，為何感覺如此低質的平台，可以在短短幾年間晉身全球第7大下載量App，甚至連Microsoft、Twitter等巨頭都想染指？

簡單為大家介紹一下，抖音抑或TikTok，簡單來說是本地和海外版之分，運行模式大同小異，但與微信及海外版WeChat不同，抖音和TikTok完全無法聯繫，是完全切割的兩個平台，即使帳號也都要重新註冊。

TikTok深受全球各地的年輕人歡迎，直至今年初，下載量高達20億。

片段

由大家最熟知的15秒超極速推進無腦劇情，到轟炸式叫賣的網紅直播，抖音短片的Format一直與用戶的觀看習慣互相影響。這種同步成長的互動過程在內容平台是少見而新鮮的。如果說過往大家看抖音主要貪方便即食，那麼近年冒起的1-2分鐘連續短劇，就是抖音將用戶胃口進一步撐大的表現。是從無意識的碌碌碌，到下意識追看的過渡。

而因疫情而百無聊賴的網民，就為這隻流量巨獸貢獻不少。有趣的是，內地以「短」聞名的短視頻總觀看時長，竟然已經超越長視頻。換言之，你十五秒十五秒地刷抖音，時間可能已等如看完一部電影。倘若你還認為橫屏內容如YouTube、Netflix等在內容市場上有絕對主導地位，抖音則是偏偏捉緊人們注意力高度不集中的現象，要求創作者把精華塞到15秒當中，提升作品質量，讓用戶在15秒就能看到亮點，慢慢地無法自拔！

抖音自2018起逐步開放15秒以上的短片長度限制，吸引不少創作者以1分鐘1集的方式製作短劇

抖音自2018起逐步開放15秒以上的短片長度限制，吸引不少創作者以1分鐘1集的方式製作短劇

或者你感受不到身邊有人「中毒」，但數據顯示，香港2020年最多人使用的社交平台中，TikTok位列13，只比曾風靡一時的Snapchat略低。加上統計年齡16歲起跳，變相低估了主打90、00後的TikTok。如果參照中美的數字，單單是00後就佔據了TikTok四分之一的用戶；滲透度之高反映它成功以低門檻的創作及公平的演算法滿足Z世代想紅的心。

再紅也好，回到今天置身風暴當中的TikTok ，縱使手握十億用戶量也未能為它保駕護航，加上IG亦在上週宣佈將推出定位相若的短片功能Reels，若成功借助IG平台現成資源，很大機會能成功搶灘，影響Tik Tok的地位。

分享了TikTok平台成功之處，下期再同大家介紹不同種類的抖音呃Like大法！等不及的朋友亦可先下載TikTok，試玩近期爆紅的最新Effect #變身漫畫，一秒萌變漫畫角色！

分享了TikTok平台成功之處，都需要溫提大家一句，TikTok已在上月撤出香港市場，不單止APP已在香港區App store及Google Play 下架，香港用戶亦無法登入TikTok。無得玩好失望？乖，先看看上兩個月在TikTok爆紅的Effect #變身漫畫，可能很快就會在其他平台玩到！

祝施主轉運成功。

早前因溶妝而被網民笑批素顏似路人的黃曉明亦有試玩#變身漫畫。

片段

作者_小編Mison Chi 簡介：

全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！

IG: always_mute

 

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撰文 : 小編Miuson

欄名 : 社交轉運大法

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