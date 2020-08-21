華興資本中期經營利潤大增151%至4.7億人民幣 投資管理業務表現亮眼

華興資本（01911）公佈2020年中期業績。上半年總收入與淨投資收益按年增長49%至11.7億元（人民幣，下同），經營利潤同比大幅增長151%至4.7億元。淨利潤按年大增130%至4.1億元。2020年上半年，儘管新冠肺炎疫情對全球宏觀經濟造成衝擊，不確定性成為新常態，華興資本整體業績仍體現出強勁的抗風險能力，逆勢取得強勁增長。

華興資本的核心業務包括投資銀行、投資管理、華菁證券及以財富管理為主的其他業務。2020年上半年，投資管理業務持續發力，收入同比增長105%至6.4億元，對集團總收入的貢獻進一步提升至55%，經營利潤按年大增167%至3.9億元，成為拉動集團整體利潤增長的引擎。截至6月底，華興投資業務的資產管理規模（AUM）總額增至390億元，其中包括新經濟基金245億元、華興醫療產業基金40億元及專項基金105億元。同時，基金投資業績表現亮麗，已完成投資基金的資金回報倍數(MOIC)平均為2.5倍，平均內部回報率(IRR)達33%，為後續募資及管理規模的進一步擴張奠定堅實基礎。

華興資本自2013年起展開投資管理業務，長期關注結構性機會以陪伴中國領先的創業公司一同成長。在以科技創新、消費分級和產業升級為主的投資主題下，華興資本於上半年投資了華大智造、明略科技、泡泡瑪特、經緯恒潤、匯聯易等十餘家優質企業。今年7月，華興新經濟基金投資的理想汽車於納斯達克上市，這是繼蔚來汽車、小牛電動之後，華興新經濟基金在新造車領域投資的第三家美股上市企業。華興新經濟基金的另一被投企業貝殼找房亦於今年8月於紐約交易所上市。華興於2016年領投鏈家（鏈家於2018年升級為貝殼找房）的B輪融資，後續又加註了鏈家C輪和貝殼找房D輪融資。作為貝殼找房的長期資本市場合作夥伴，華興資本投行團隊也擔任本次貝殼找房IPO交易的聯席主承銷商，提供從投資到投行的一站式金融服務。

未來，華興資本將繼續深耕新經濟領域，不斷完善多元化的業務佈局，在投資、投行、財富管理三大戰略業務的協同下，穩步朝著全業務、全方位的資本市場佈局發展。

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