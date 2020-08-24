【屋邨網紅@iM網欄】點只直播帶貨　仲有網紅培訓！

經常會收到一些Inbox 自薦或推薦來做網紅，有素人、有KOL！好多人問我，為什麼不找一些已經有粉絲底的明星或KOL加入，成為新晉帶貨網紅？還會覺得培養素人網紅難度較高！

事實上，「鞋佬生活百貨」的母公司是「香港第一網紅孵化有限公司」，公司除了生活百貨這個直播帶貨業務之外，還有另外一個業務，就是網紅培訓。

筆者並沒有否認過有粉絲底的朋友或者三四綫明星，有幕前感染力，但事實上有固有粉絲底的朋友或多或少已經給粉絲一個固有形象，而他過往一直用這個形象與粉絲相處，轉做帶貨網紅，部分粉絲會覺得件事「變質」，不再喜歡你從而選擇取消關注，面對這些壓力，明星底的朋友可能未必接受到掉粉的衝擊，那麼他可能未必適合做一個出色的直播帶貨網紅。

鞋佬自己係素人變網紅過來人，都是由0粉絲底下，慢慢一步一透過屏幕做到今日，透過用心和真實分享，讓粉絲們放下心理防禦，發展出一種有別於傳統，面對面的人際交往關係，由粉絲變朋友。筆者不會一面倒讚好，敢於在鏡頭前講產品的不足之處，經常叫粉絲們「理性消費」，這個便是我。

有時出街食飯或者購物，都會遇到粉絲，「鞋佬、鞋佬，可唔可以同我影張相啊」，當然，心裏會暗爽是因為做直播帶貨，多了人認識，知道鞋佬這個「帶貨網紅」，其實人人都是帶貨網紅。

為何這樣說？現實生活中，人人都是帶貨網紅，舉個例子，今日我食過這包零食，我覺得好好食， 我推介給你，你相信我，結果去購買試食，完成這一連串的動作，我就「帶咗貨」，只是妳沒有發現。

在直播帶貨的世界有無限的可能，香港的直播帶貨漸成風氣，筆者除了鼓勵身邊商家朋友「變身」網紅，將實體店生意改做直播帶貨之外，還一直希望希望培養更多素人變網紅，保持新鮮感，增強實力，所以先後有火星、嫲嫲、妹妹、小生的出現。

星期二的「鞋佬生活百貨」更加有一個小小網紅出鏡，相信大家都知道在拍攝的畫面，小朋友和寵物是最難控制，現場直播更是難上加難，這是一個很大膽的做法，小朋友稍微有一些不配合或搗亂，做不成生意已是意料之內。

為何有這樣的安排？除了產品上的挑選，每一場直播筆者的團隊努力去構思一個好的呈現方法，由預告片到當晚直播都是花盡心思去做，當晚火星將「大嫲嫲」變成「細嫲嫲」的畫面，粉絲們隔住個屏幕看直播都看得津津樂道，火星全場做得非常出色，帶領3位新晉網紅順利完成直播，當中小網紅負責推介的意粉，更成為當晚熱銷商品。

鞋佬由一個寂寂無名的屋邨仔，到成為香港第一帶貨男網紅，是因為「我比人行快一步，我敢於創新」，在筆者眼中，網路的世界有無限的可能，帶貨網紅沒有分年齡、性別的限制，也不需要華麗的包裝，卻有一顆真誠的心去銷售產品。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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