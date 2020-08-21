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【口罩供應】憧憬開學商機　多間港產口罩商加推兒童口罩

商業 18:03 2020/08/21

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不少港產口罩亦憧憬新學期隨時復課，近日新增或加推兒童口罩，務求令學童有足夠口罩應付開學。(CareGuard提供圖片)

本港第三波疫情漸趨穩定下，政府下周逐步恢復公共服務，不少港產口罩亦憧憬新學期隨時復課，近日新增或加推兒童口罩，務求令學童有足夠口罩應付開學。

【口罩供應】盒仔茶老字號「源吉林」推口罩套裝　連涼茶、人參浸膏（附購買連結）

CareGuard推ASTM Level 2中童口罩，抗疫價每盒55元30個。Careguard發言人表示，今輪口罩比上一輪有更高防禦度，特意為開學準備。即使現在未開學，但孩子總不可以每天留在家，所以提升防禦度，讓孩子可以更安全外出。（按此訂購

Mask Factory於本周發售ASTM Level 2 V99 Junior Loop中童口罩，首次發售優惠每盒118元30個。Mask Factory於Faceboook補充，包裝部日以繼夜包貨，為的是希望可以在9月前將口罩送到學童手上，「即使教育局隨時公佈復課，或者返學校拿作業，都有足夠口罩應付。」(按此訂購)

【口罩供應】20條獲資助生產線首批口罩　政府已派2,800萬個給市民

香港仔口罩Glory Mask推全新香港細路仔口罩，達ASTM Level 1，每盒149元50個，並以現貨發售，登陸全線水門雞飯分店。香港仔口罩facebook不乏家長查詢，更有網民表示「趕得切開學前喎。」

【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）

記者：朱悅瀅

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