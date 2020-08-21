【汽車股】華晨寶馬帶契、華晨中國純利逆市漲逾25%　預告下半年推首輛純電動車

▲ 「5系小改款」及全新「iX3」等新型號將於下半年世，其中後者將會是旗下華晨寶馬生產之首輛純電動汽車

華晨中國 （01114） 收市後公布上半年業績，收入按年計雖下跌，惟銷售開支卻見下跌，連同合資企業「華晨寶馬」盈利逆市造好，令華晨中國整體純利不跌反升，增長25.2%至40.45億元人民幣。華晨中國同時維持普通股每股股息0.11港元，惟特別股股息則由0.74港元減至0.3港元。

市場最關注、反映寶馬表現的「合資企業」除稅前應佔業績，錄高達43.83億元，反映相關業務仍然主宰華晨命脈，該表現按年升23.3%。

根據業績報告，由於華晨中國旗下「輕型客車及MPVs」之銷量下跌42%，故集團期內收入下挫23.9%，至14.5億元（人民幣，下同）。可是，合資企業「華晨寶馬」業績不俗之餘，華晨中國利息收入亦較去年同期大升220.6%，至9650萬元，連同涉及「廣告及運輸」方面的銷售開支大減54.4%，故華晨中國純利仍得以報捷。

針對利息收入大漲，華晨中國解釋，這源於「華晨雷諾」非控股權產生「額外實收股本」，令上半年銀行利息 收入增加，以且去年底收取「華晨寶馬」 之股息收入和「向一名第三方及聯屬公司墊款」之利息收入增加。

華晨中國：下半年「審慎地」抱有信心

展望將來，華晨中國稱對經營環境「審慎地」抱有信心，而隨着新增訂單「重拾升軌」，華晨中國相信若相關走勢得以維持，豪華汽車市場需求將「持續暢旺」，並令銷售狀況「有望重返正常水平」。

華晨中國補充，「5系小改款」及全新「iX3」等新型號將於下半年世，其中後者將會是旗下「華晨寶馬」生產之首輛純電動汽車。

華晨中國補充，旗下「華晨雷諾」亦欲「鞏固中型廂式客貨車市場份額及進軍重型廂式客貨車分部」，並繼續開發電動型號。

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記者 ： 莫亦熙