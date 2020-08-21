【少糖星期五】11個茶飲品牌　指定減糖或無糖飲品即減2元（附名單及地圖）

不少人都喜歡手搖茶飲，但大眾往往忽略當中的糖份攝取。為了鼓勵市民「減糖」，食安中心「全城減鹽減糖」Facebook專頁推出「少糖星期五」優惠活動。由今日8月21日起逢星期五，只要到參與活動的茶飲店，購買指定減糖或無糖飲品，即刻可以減2元。

優惠活動為期8個月至明年4月，現共有11個茶飲品牌，共80間茶飲店參與，當中不乏大眾熟悉的品牌。

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11個茶飲品牌如下：

天仁茗茶：全線（優惠只適用於半糖、微糖或無糖）

花斑茶社 Aboutea ： 尖沙咀、西環、荃灣、北角、新蒲崗

丸作食茶：紅磡、大圍、銅鑼灣、葵芳（優惠只適用於微糖或無糖）

不要對我尖叫，日常茶間：中環、柯士甸、大角咀（優惠只適用於指定5款產品）

Teaculation +-x茶：上環、旺角

戀暖の初茶：深水埗、屯門

菁莨堂 Zenlan 3teahk ：旺角、葵涌

田籽茶事：旺角、紅磡

Cupfy 走杯：旺角

Grainteahk：紅磡

芙蓉同源：紅磡

少糖星期五地圖

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責任編輯：楊子瑩