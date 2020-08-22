【中小企教室】開發商用、電子商務App　專家：改善UX設計整頓產品

▲ 有業界人士指出，目前面對商業洽談機會及生產力受衝擊的情況下，更需要採納創新數碼技術及整頓產品內容，裝備自己把握疫市商機。

近日有調查指出，本港智能手機應用程式開發商及相關企業，在新冠肺炎疫情影響下，偏好開發使用iOS平台，當中的商業應用、電子商務類別App。惟有業界人士指出，目前面對商業洽談機會及生產力受衝擊的情況下，更需要採納創新數碼技術及整頓產品內容，裝備自己把握疫市商機。

最受歡迎的應用程式類別 2020年百分比（%） 較去年增幅（%） 商業應用 70% 8% 電子商務 25% 1% 資訊平台 21% -1% 消閒娛樂 11% -2% 遊戲 8% -3%

（來源：香港智能手機應用程式業界調查 2020）

商用應用程式日益增加，香港無線科技商會主席羅國明表示，企業未來應在吸引用戶使用方面多下苦工。據香港無線科技商會及香港生產力促進局日前發布的「香港智能手機應用程式業界調查 2020」顯示，本港受訪企業平均投資金額約160萬元到產品研發，其中有59%耗費至少3個月以上時間在研發。

但在使用者體驗（User Experience；UX）方面則較前者，花費成本及時間較少，平均投資金額為30萬元，以及僅有26%受訪企業耗費至少3個月以上的時間在UX設計上。

▲ 香港無線科技商會主席羅國明（左）及生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文均又指出，若本港開發App種類更多元，將有利企業適應不同市況。（受訪者提供圖片）

儘管本港中小企資源有限，羅認為，中小企應注意投放資源於改善UX設計上，與研發的時間成本看齊。在執行時，他建議團隊應與各持分者包括開發、設計、管理層人員一同協調改善，而愈早著手相信會更事半功倍。

他又分享個人經驗指，明白到現階段開拓新客戶不容易，亦曾經在2003年沙士期間，面對類似情況。建議在疫情期間，積極整頓產品作準備，並待疫情轉好後快速增長業務。

【中美角力】港產App隨時變「Made in China」 開發商有Plan B？

【疫市開發】調查：本港商用App仍為核心 預計最快一年達收支平衡

採用HTML 5比例增 開發跨平台App

在技術方面，調查指，鎖定使用iOS作為其手機產品的平台的受訪企業，較使用Android的為多，使用iOS平台佔比由去年的49%增至今年的51%；Android平台則由去年的49%減至32%。

生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文均提到，本港採用HTML 5的比重則由去年10%增至今年的15%，建議企業亦可多加留意有關HTML 5的技術趨勢。他解釋，由於愈來愈多企業選擇開發跨平台App，而該技術就允許於各主流平台上使用。

此外，他們又指出，若本港開發App種類更多元，將有利企業適應不同市況。其中留意到開發手遊是市場大趨勢，相信配合5G、物聯網、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等技術，均有望為本地市場來新局面。

【私隱安全】 Android 11限制第三方相機程式 保障用戶私隱

記者：張寶燕