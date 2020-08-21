【香港經濟】通縮危機閃現 一文看懂為何通縮是經濟大敵

港府昨公布7月綜合消費物價指數（CPI）按年下跌2.3%，為3年半以來首次再現通縮。今次通縮主要由政府紓困措施所致，惟剔除相關影響的基本通脹亦跌近零，通縮陰影短期揮之不去。

通縮素來為經濟最大敵人，通縮危機既已閃現，大概是時候重温為何一旦通縮成為趨勢，每多令經濟泥足深陷。

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通脹延後消費 企業收縮裁員

通縮的遺禍，可由消費行為說起。消費者若預期通縮持續，物價低處未算處，便會出現延後消費現象，期待稍後能以更低價格，購買同樣的商品或服務。市民集體延後消費，消費開支縮減難免拖低整體經濟。

市民省吃儉用 形成惡化循環

商品及服務價格趨降，商戶、企業生意難做，由減少投資、收縮業務、減薪裁員成為常態。市民職位安全感下降，省吃儉用增加儲蓄以備不時之需，進一步削弱消費開支，進一步加重物價壓力，形成惡性循環。

本港上次通縮於2017年2月錄得，當年因農厝新年日子與上年度不同，影響市民消費高峰與往年不同的一次性技術性因素而出現。但稍為年長的香港人，相信也不會忘說1999至2004，連續6年通縮的下跌漩渦。

1999年起6年通縮 樓價一沉不起

當年全港業主最痛苦的回憶，相信非樓價持續尋底莫屬。中原城市領先指標反映的二手樓價，由1997年高位急跌後，至1999年已累跌近五成。惟6年通縮期間，租金反覆向下﹐買樓投資抗通脹意欲低迷，樓價再跌約3成，至2003年沙士疫情過後才觸底回升。

撇除政府紓困措施的基本通脹，7月已低至0.2%，8月疫情持續，消費物價續跌向通縮憂慮未除。回顧1999年後美國處於加息周期，至2001年間基準（聯邦基金）利率一度升越6厘，本港經濟疲弱仍要捱高息維持聯滙，令經濟、物業、資產價格壓力持續。

疫情影響過後 弱美元「輸入通脹」浮現

現時本港經濟主要受防疫措施限制部份經濟、消費活動影響，而美國早已減至近零息。疫情受控、防疫措施放寬過後，通縮持續的機會不大。

反而美元弱勢已成，反映美元兌一藍子貨幣的美滙指數已由3月高位急跌一成。港元與美元掛鈎，同步兌全球貨幣貶值，包括本港商品主要來源內地人民幣。美元跌勢若再擴大，當本港經濟回復正常後，因應來貨價格上升的「輸入通脹」壓力料會浮現，不排除中綫物價上升壓力反增。

撰文：劉德斌

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