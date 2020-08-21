  • 31°C
香港時間 : 2020821日 (五) 18:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【海南自貿】美蘭空港股價年內升7.5倍　半年少賺71%不派息

即市財經 17:33 2020/08/21

分享：

美蘭空港年內股價大升，但半年業績難逃疫情影響

受惠海南自貿區概念，美蘭空港 （00357） 年內股價累升7.5倍，但受新冠病毒疫情影響，美蘭空港半年收入減少25%至6.08億元（人民幣，下同），盈利跌71%至7961萬元，每股盈利0.17元，不派中期息。

美蘭年內股價累升7.5倍至最新47港元，最新市值107億港元。

美蘭空港期內全數業務數據急跌，上半年旅客人次削半至604萬人次，飛機起降架次跌39%至50,830架次，貨郵行輸送量跌39%至10.9萬噸。

美蘭空港表示，投資約128.6億元的海口市國際免稅城項目已全面開工，總建築面積92.6萬平方米，料2024年底完成並營運。

機場二期擴建項目於6月30日完成T2航站樓等主體工程建設，7月30日已完成試飛程序，正式由基建建設階段全面轉向準備投運通航階段，目標年底具備通航條件。

公司指，會繼續開源節流，彌補疫情對績造成的影響。

相關文章：

【一文業績】美蘭空港少賺71%不派息　一文看清企業業績

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘

香港股票 海口市 自貿區 美蘭空港（00357）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘