【海南自貿】美蘭空港半年少賺71%仍升近1成　股價年內升逾7.5倍　

▲ 美蘭空港年內股價大升，但半年業績難逃疫情影響

受惠海南自貿區概念，美蘭空港 （00357） 今日股價急升，現升9.3%，報51.35元，盤中高見52.6元，成交額1.12億元日。

受新冠病毒疫情影響，美蘭空港半年收入減少25%至6.08億元（人民幣，下同），盈利跌71%至7961萬元，每股盈利0.17元，不派中期息。惟該股年內股價仍累升超過7.5倍。

美蘭空港期內全數業務數據急跌，上半年旅客人次削半至604萬人次，飛機起降架次跌39%至50,830架次，貨郵行輸送量跌39%至10.9萬噸。

美蘭空港表示，投資約128.6億元的海口市國際免稅城項目已全面開工，總建築面積92.6萬平方米，料2024年底完成並營運。

機場二期擴建項目於6月30日完成T2航站樓等主體工程建設，7月30日已完成試飛程序，正式由基建建設階段全面轉向準備投運通航階段，目標年底具備通航條件。

公司指，會繼續開源節流，彌補疫情對績造成的影響。

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記者：麥德銘