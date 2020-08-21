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【中大研究】實踐企業社會責任　中華煤氣+滙豐表現最好

商業 18:30 2020/08/21

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香港中華煤氣有限公司和滙豐控股有限公司，均在HKBSI中，取得90分以上的平均分。

愈來愈多大型企業為實現可持續發展，願意承擔企業社會責任（CSR）。香港中文大學商學院商業可持續發展中心（CBS），今日發布第五屆「香港企業可持續發展指數」（Hong Kong Business Sustainability Index，HKBSI），顯示恒生指數成份股公司，業務可持續性方面的發展和表現。

50家恒生指數成份股公司，於截至2019年7月30日為止，指數的總平均分為57.54分（總分100分），較上屆指數升2.73%，當中首20名企業的平均分則微升1.93%。當中，香港中華煤氣有限公司，和滙豐控股有限公司，均取得90分以上的平均分，反映其商業可持續發展水平，已符合國際一流的水平。

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氣候+污染問題　企業改善環保策略增21.32%
CBS按每家公司在企業社會責任中，三個主要範疇進行評估。即是其企業社會責任的價值觀、過程（包括管理和實踐），對七組持份者所帶來的影響，以及對經濟、社會和自然環境可持續發展的貢獻。研究更有由香港通用檢測認證有限公司（SGS），在評估過程中，抽樣核實個別企業提交的資料。

HKBSI是根據「價值觀（Values）—過程（Process）—影響（Impact）」（VPI）獨特模式編制而成。在 VPI 模式中，「價值觀」和「影響」的平均分與第四屆 HKBSI 結果變動不大，而「過程—管理」及「過程—實踐」則略有改善，分別上升8.54%及4.75%。在持份者分析方面，顯示企業採取較主動的策略，促進企業社會責任。同時，有可能由於氣候變化和污染問題，更進取地改善環保策略（+21.32%）。 

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新GCBSI成評估投資風險指標？
另外，為推動粵港澳大灣區（大灣區）企業採納企業社會責任，在營運中採用更多業務可持續發展策略，CBS 計劃於2021年，推出全新的企業可持續發展指數，即大中華企業可持續發展指數（GCBSI）。

GCBSI涵蓋在大灣區營運，並符合滬港通南向交易的香港上巿企業。包括200家恒生指數、富時臺灣證券交易所臺灣50指數、深證100指數及上證50指數的上巿企業。同時冀藉此，作為可靠的評估投資風險指標，供關注「環境、社會及管治」（ESG）的投資者，挑選善盡企業社會責任的公司投資。

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責任編輯：馬意文

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