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【中概股】淡馬錫、軟銀第二季首次買入股份　拼多多第二季收入升近七成（第三版）

即市財經 23:16 2020/08/21

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在美國上市的中概股拼多多，出現在多間全球性的投資機構第二季的持倉報告，其中軟銀、淡馬錫及加拿大退休金計劃投資委員會等，在今年首次買入拼多多。惟拼多多公布次季業績後股價大跌，於美股早段挫10.3%，報87.31美元。

原有的股東亦有不少增持，先鋒基金（Vanguardanguard）在期內增持555萬股，而老牌對冲基金文藝復興科技基金（Renaissance Technologies）、貝萊德（Blackrock）、高瓴資本（Hillhouse Capital）亦分別增持逾100萬股。

公司於第二季收入達到121.9億元人民幣，按去年同期升67.2%，略低於市場預期的122.04元人民幣；月活躍用戶於第二季達到5.69億，按年增55%。另外，調整後每ADS虧損0.06元人民幣，較市場預期虧損1.45元人民幣佳。然而公司公布業績前，開市前股價曾跌超一成。

繼續投資農業

新任首席執行官陳磊在財報電話會議上表示，將繼續投資於用戶，並將持續專注於對農業價值鏈的投資，繼續將提升農產品上行效率作為核心戰略。陳磊表示，農業是一個觸及人群最廣的行業，未來，拼多多將進一步投資於農業價值鏈各個環節的技術和業務，加速農業產品的網上零售滲透率，為農戶和消費者創造更多價值。

（第二版加入拼多多第二季業績；第三版新增財報電話會議

【拼多多團購】Tesla願助團購Model 3車主追討拼多多　副總裁：活動破壞Tesla體系（第三版）

【中概股】拼多多回應成交額造假 「與阿里和京東統計口徑完全一致」

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編輯：謝克迪

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