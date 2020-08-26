煤氣爐具家品節2020全線開催中 爐具低至6折 家品低至7折

煤氣公司在「疫」市期間推出連串優惠回饋市民!由2020年8月26日至9月8日期間於全線客戶中心舉辦「煤氣爐具家品節2020」。除了一貫實用的爐具產品外，更特別加入多種抗疫家居產品，包括空氣淨化機、智能自動吸塵機、免洗抗菌搓手消毒液等，全部均以震撼激筍價發售，助你在抗疫期間打造舒適潔淨家居。購買指定爐具或選購家品滿$500更可獲贈煤氣烹飪中心優惠劵，讓您報讀網上烹飪課程，即使安坐家中也可提升廚藝，實在不容錯過^。

精彩優惠包括：

1. SIMPA SRDB62S

6折優惠價: $2,208

零售價: $3,680

2. TGC ST62TG嵌入式平面爐

激筍價: $3,600

零售價: $5,430

3. SIMPA RS10B煤氣熱水爐

6折優惠價: $3,096

零售價: $5,160

4. TGC NJW12M煤氣恆溫熱水爐(只限銀色)

激筍價: $6,500

零售價: $9,110

日本製造

5. Smartech Smart Clean UV除蟎吸塵機

7折優惠價: $488

原價: $698

6. HappyCall FLEX 20 厘米單柄鍋

(閃銀/純黑/金黃)

激筍價: $399

原價: $798

韓國製造

7. PLU 韓國製免洗抗菌搓手液 30毫升/500毫升

激筍價: $10/$30

原價: $34/$99

韓國製造

推廣期間前往煤氣客戶中心登記成為「好氣FUN」會員，更可獲贈精美禮品，數量有限，送完即止。

尚有其他獨家優惠，請瀏覽https://bit.ly/3l6xI5R 了解更多產品詳情，或親身往煤氣客戶中心參觀選購。優惠產品數量有限，售完即止，請即馬上行動搶購！

^須受條款及細則約束

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香港 2367 2708 / 九龍 2205 1511 / 新界 2474 6372

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