【中印衝突】印度山寨TikTok難吸客　App下載量大幅下跌

▲ 外媒報道指，這些印度山寨版TikTok難以取代真正TikTok，調查更發現超過60%的印度民眾，依然希望政府能解除對TikTok的禁令。

日前中印邊境發生衝突，引起印度國内的反華情緒，印度政府更宣布於國内全面封殺TikTok等程式。其後印度本土手機應用崛起，帶挈印度版TikTok「Roposo」用戶數目急升。惟近日外媒報道指，這些印度山寨版TikTok難以取代真正TikTok，調查更發現超過60%的印度民眾，依然希望政府能解除對TikTok的禁令。

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據美國媒體Quartz報道指，TikTok在印度被禁已近兩個月，不少印度本土的短片應用程式，如Chingari、Mitron、Roposo和Bolo Indya等，都試圖爭奪TikTok的印度用戶。報道引述消息人士指，這些程式在TikTok被禁初期用戶下載量激增，惟在發布後一個月，這些程式均已跌出了排行榜前三名。

市場研究和數據分析公司YouGov日前調查發現，超過60%的印度人仍然希望政府解除對TikTok的禁令。軟件公司Approyo行政總裁Christopher Carter分析，指這些印度公司在短短幾週內令市場變得擠擁。雖然他們有能力創造替代品，但卻缺少獨特的功能，沒有辦法留給用戶深刻印象。他也強調這些印度程式，難以僅憑「印度製造」的標籤，長時間獲得用戶青睞。

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責任編輯：曾曉汶