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【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存

即市財經 06:32 2020/08/23

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受颱風突襲影響，本周只得4天半的交易日；而減息的港銀數目亦驟減，全個星期只有7間中小業界鬥減港元定期存款息率，包括虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）等；較上周出手的12間業界驟減近半。專家以月結雖在即；但市傳重磅股螞蟻集團或於10月才中港上市，而非早前傳出最快9月，即使周五（8月21日）拆息全面上升；可是暫料港銀仍歇暑休戰，存息續減快加慢，且須緊盯不少破頂息於8月底就屆滿截止。

本周港元定期存款息率格價，最搶眼球的是匯立接連減息，該行作為市面第3間正式開業的虛擬銀行，7月底才全面發市；但營運未滿月，日前已撤3個月享4.5厘的特惠息；又把此短存的牌價息率下調0.1厘，至險守1厘關。

另有6間傳統銀行亦減不同存期的年息，包括︰周五削短存的創興 （01111） ，以及日前出手的南商、集友、交銀香港、信銀國際及星展。

那邊廂，全周僅大新 （02356） 及大眾財務逆市一面倒加息；此外，招商永隆及東亞 （00023） 則又加又減，隨拆息升跌而調整存息。

正因11間中小行頻密調息，中短存的排行榜亦有小執位，先說3個月年息，自7月底以來首變，由於虛銀滙立把4.5厘下架後，中銀香港 （02388） 的4.3厘遂晉升至亞軍；而工銀亞洲的4.2厘也重返三甲（見表）。

不過，須注意的是，市面不少超高息主要針對政府派錢、搶攻700億元的商機，如信銀國際3個月享10厘，以至中銀的4.3厘，皆於8月31日到期，基於破頂息正倒數，市料現市況在水浸，以及業界仍嚴控息差成本，故相信牌面上蝕本搶存的「高息王」快絕跡，優惠到期後唯恐不再順延。

另外，半年存期也有變化，大眾財務僅微升0.05厘，新息率至0.95厘，足以令「財仔」重返冠軍列。

綜觀8月只餘下6個交易天，便進入9月的季結，拆息周五全綫轉升；當中一個月拆息更3連揚，新報0.24厘。

星展香港經濟師謝家曦認為，港滙仍穩守約7.75高位；就算臨近月結令拆息稍為上升；但相信與樓按掛鈎的拆息，約在0.2厘到0.5厘上落，眼下銀根甚充裕，視乎巨無霸lPO，又或一眾中概股何時回流上市，才令短期頭寸趨緊。

業界又指，以銀行總結餘超逾1,800億元，足以應付中短期內的兩大戰綫，分別為：

（1）新股湧港：市傳螞蟻來港集約780億元，以及本周招股的內地飲用水生產商農夫山泉，募資78億元。投資界憧憬被譽為「水中茅台」的農夫山泉，堪比A股股王貴州茅台（滬：600519），或再掀新股熱潮，券商亦備千億孖展應戰。

（2）百億iBond：市傳政府重推100億元的通脹掛鈎債券（ iBond 2020），可能於9月中出台，賣點為保證年回報至少一厘，「包底息」跑贏不少定期存款。

畢竟經歷下半年的減息潮，市面逾廿間銀行中，竟多達13間的存息低於一厘，輸蝕給新 iBond。

【iBond 2020】兩專家維持今年通脹升1.1%預測 iBond回報料較港元定存息高

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者：曾桂芬

欄名 : 存款收息

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