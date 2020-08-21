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【南韓疫情】教會群組增至739人確診 文在寅下令嚴懲

環球社會熱點 17:25 2020/08/21

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南韓疫情惡化，南韓首爾「愛第一」教會爆出新冠肺炎感染群組，至今已增至739宗確診病例。對於南韓「愛第一」教會在抗疫上並不合作，南韓總統文在寅已要求有關部門，嚴懲任何妨礙執行防疫工作的行為。

韓聯社報道，截至周四下午6時，與愛第一教會有關人士中，共3,415人接受新冠肺炎病毒檢測，確診病例增至739宗。

南韓中央災難安全對策本部第一協調官金剛立表示，「愛第一」教會感染群組已經蔓延至12個市、道，而共18個公眾設施包括寫字樓、醫院和其他宗教設施等，亦不斷出現確診個案。

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金剛立表示，由於該教會的不配合，嚴重阻礙防疫工作，防疫部門已經向司法機關檢舉該教會。

文在寅表示，對於不配合新冠病毒檢測及流行病學調查的人士，當局可以妨害公務罪或刑事法處置。文在寅更指，在必要時，當局可現場逮捕或申請拘留有關人士。

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文在寅表示，首爾疫情一旦失守將殃及全國。文在寅要求，首爾市動用一切力量打擊妨礙控制疫情行為，必要時對相應場所採取禁止出入、禁止聚集和行政調查等措施。他指，首爾市政府可以請求警方和中央政府提供協助。

文在寅表示，國家機關應盡量避免行使國家權力以免侵犯公民人權，但防疫事關重大，必須要先保護國民生命安全。

南韓截至周五零時，錄得324宗新增確診個案，累計增至逾1.6萬宗，為連續8天錄得單日三位數增加。

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責任編輯：林嘉莉

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