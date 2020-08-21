【美印談判】美印貿易談判超過一年　印駐美大使促華府達成階段性協議

美印貿易談判超過一年，印度駐美國大使Taranjit Singh Sandhu周四（20日）表示，應就著兩國所達成的某部分共識，先履行階段性的協議，將會是朝著兩國之間全面雙邊貿易協議，邁出的關鍵一步。

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印度和美國一直為達成貿易協議談判超過一年，雙方遲遲未能成功達成共識。貿易談判的障礙，主要由於關稅稅率提高了，以及新德里的電子商務和數據存儲政策。

華府早前向印度施壓，要求當地取消對美國進口的杏仁、核桃和蘋果等一系列農產品的高關稅政策。Sandhu表示兩國正在進行談判，爭取在相互農產品的市場佔有率上有更高份額。

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責任編輯：梁翠麗