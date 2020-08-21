  • 32°C
香港時間 : 2020821日 (五) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美印談判】美印貿易談判超過一年　印駐美大使促華府達成階段性協議

環球政經 17:29 2020/08/21

分享：

美印貿易談判超過一年，印度駐美國大使Taranjit Singh Sandhu周四（20日）表示，應就著兩國所達成的某部分共識，先履行階段性的協議，將會是朝著兩國之間全面雙邊貿易協議，邁出的關鍵一步。

其他文章：【放寬入境】日本擬9月放寬入境限制　料260萬人可再入境

其他文章：【新冠肺炎】全球年輕患者比例增至15%　世衛：低風險並不代表零風險

印度和美國一直為達成貿易協議談判超過一年，雙方遲遲未能成功達成共識。貿易談判的障礙，主要由於關稅稅率提高了，以及新德里的電子商務和數據存儲政策。

華府早前向印度施壓，要求當地取消對美國進口的杏仁、核桃和蘋果等一系列農產品的高關稅政策。Sandhu表示兩國正在進行談判，爭取在相互農產品的市場佔有率上有更高份額。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗

外交 關稅 貿易 印度 美國

下一篇文章

【法律迷思】華府封殺TikTok及WeChat 何為行政命令?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬