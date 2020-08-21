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《美國工廠》福耀玻璃少賺36%　不派中期息

即市財經 17:13 2020/08/21

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福耀玻璃半年少賺36%

福耀玻璃 （03606） 公布半年業績，截至6月30日止半年，收入81.21億元（人民幣，下同），按年跌21%，純利9.6億元，按年跌36%，不派中期息。

福耀玻璃指，稅前利潤按年減少3成，主要因為德國FYSAM汽車飾件項目整合期及受疫情影響；福耀玻璃美國公司亦受疫情影響。

毛利率34.57%，按年減少1.95個百分點；其中汽車玻璃毛利率31.76%，按年減少1.98個百分點，因受疫情影響，汽車行業持續負增長，導致汽車玻璃銷售收入下降，折舊、攤銷佔收入比重增加，影響公司合併毛利率按年減少2.54個百分點。

展望下半年，汽車行業仍面臨負增長的風險，福耀玻璃指，堅持市場和產品為導向的研發機制，推動從製造驅動向創新驅動過渡，並持續推進精益管理和自動化信息化進程等，增強抗風險能力。

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記者：譚志偉

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