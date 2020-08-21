【疫市營商】本地手作品牌　設綫上香水調配工作坊

▲ 疫情期間，本地手作香水品牌設有綫上香水調配課程，參加者可根據個人喜好，選擇香水製作材料及工具包，在家中調配香水。（程志遠攝）

不少本地消費者追求產品質素，會傾向選擇購買名牌香水。本地香水品牌x.Gyroscope創辦人李佩兒（Belle）認為，近年不少人開始欣賞手工香水，甚至有不少OL或媽媽級消費者，會選擇購買本地手作香水。

品牌有不少顧客對香水有一定研究及要求。她指，產品在包裝、設計及原材料上，都會採用較高標準。產品使用的原材料均購自歐美等地。她坦言，曾經認為品牌缺乏獨特性，而感到氣餒及迷惘。後來透過設計獨特的產品包裝，並向消費者強調產品的原創及獨特，逐漸找到品牌定位。

疫情導致坊間不少工作坊停辦，Belle稱，以往開設的香水工作坊極受顧客歡迎，惟因疫情影響，需要暫停面對面教學。為滿足顧客需求，品牌推出網上香水調配課程，參加者只需在網上報名，其後會收到香水製作材料及工具包，並在預約時間內進行課程。Belle表示，為保持綫上教學互動形式，網上課程會以一對一為主，而每人一堂費用為550元，課程時間約為一個半小時。

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▲ 為滿足顧客需求，品牌推出網上香水調配課程，參加者在網上報名後，會收到香水製作材料及工具包，可在預約時間內上課。（程志遠攝）

她指，舉辦綫上課程過程中，並沒有遇到太大問題，顧客亦可以自行調配喜愛的氣味。「因香水調配取決於個人喜好，每個人對不同香味愛恨分明，有些顧客會鍾情於玫瑰、麝香等香味。」

她透露，新冠肺炎疫情爆發之前，工作坊收入佔總收入一半，後來因受到疫情影響，收入減少接近3成。但自從開設網上課程，再加上網店生意上升，店舖整體營業額亦逐步回升。

記者：李寶如