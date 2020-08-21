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【告別標誌性設計】Facebook擬推新網頁畫面　原版將於9月消失

環球政經 18:10 2020/08/21

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用慣Facebook網頁版的人都知道，畫面最頂位置有一條深藍色的導航欄，這也算是Facebook網頁版的經典且具標誌性設計，不過到9月時，大家就有機會看不到了。Facebook將於9月起，將推出新版的網頁畫面，而舊界面也會隨之消失。

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相信不少人在使用Facebook網頁版時，都收到一則通知，詢問是否有意試用新版 Facebook，這其實是去年Facebook的開發者大會宣布的計劃之一——為Facebook換上新的畫面。最初計劃適用於iOS和Android系統，及後再擴大到網頁版。

新的網頁界面與原版相差甚高。Facebook就指出，是次更新可使網頁變得更簡潔，如網頁會有更多白邊位，而且具有暗黑模式可以選擇。在功能性而言，Facebook會重點發展網上論壇服務的功能，以及Marketplace、 Gaming等功能上。

相信不少用戶已轉用新版的Facebook頁面，如果不習慣也可透過以下方法更換，不過到9月時就不會有效。

切換回經典版 Facebook方法：

  • 點擊 Facebook 右上方的 
  • 選擇切換成經典版 Facebook

 

如果您在使用新版 Facebook 時遇到問題，可通知支援服務。

  • 點擊 Facebook 右上方的 
  • 點擊協助和支援 > 回報問題。
  • 按照畫面上的指示操作

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責任編輯：黎淑雯

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